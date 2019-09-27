يراقب حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، بعض أسماء الدوري المصري لضمهم خلال فترة التوقف الدولية المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن جهاز منتخب مصر يراقب باهتمام مجموعة من اللاعبين من الدوري لضمهم في معسكر أكتوبر لأول مرة.

ويعد الثلاثي عبد الله جمعة ظهير أيسر نادي الزمالك، ورجب بكار ظهير أيمن بيراميدز، ومحمد مجدي "أشفة" صانع ألعاب الأهلي، هو الأقرب للانضمام إلى معسكر منتخب مصر المقبل كأبرز الأسماء التي يراقبها الجهاز الفني حاليا.

وسبق للبدري واختار خمسة محترفين لمعسكر أكتوبر، وهم محمد صلاح، ومحمد النني، ومحمود حسن "تريزيجيه"، وأحمد حجازي، وأحمد حسن "كوكا".

ويخوض المنتخب معسكرا بالقاهرة خلال الفترة من ٧ وحتى ١٥ أكتوبر الجاري، يتخلله مباراة دولية ودية ربما تكون أمام بوتسوانا يوم ١٤ أكتوبر، استعدادا لبدء مشوار تصفيات كأس إفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون ومواجهة كينيا في شهر نوفمبر.

كان اتحاد الكرة قد عين حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر قبل أيام، وخلفا لخافيير أجيري المدير الفني المكسيكي الذي رحل عن تدريب الفريق بعد توديع كأس الأمم الإفريقية 2019 من دور الـ16.

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