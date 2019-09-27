غادرت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي منطقة ملعب بتروسبورت بعد رفض استقبال تدريباتهم استعدادا لمواجهة الزمالك.

الزمالك أعلن عبر موقعه الرسمي إقامة مواجهة جينيراسيون مساء يوم الأحد على ملعب برج العرب، ولكن حتى الآن الفريق السنغالي متمسك بإقامة المباراة في موعدها المحدد سابقا، وهو السبت على ملعب بتروسبورت.

ووصلت بعثة جينيراسيون إلى ملعب بتروسبورت لخوض تدريباتهم في نفس موعد إقامة المباراة، ولكن مسؤولي الملعب اعتذروا لهم عن عدم استقبال تدريباتهم لعدم إخطارهم بذلك، حسبما علم FilGoal.com.

مسؤولو ملعب بتروسبورت نقلوا للبعثة السنغالية عدم إخطارهم من قبل أي أحد بموعد تدريباتهم و"لسنا طرفا نهائيا في الأمر".

الزمالك حدد يوم 28 سبتمبر موعدا لمباراة جينيراسيون فوت في وقت سابق، على أن يقام اللقاء في ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

ولدواع أمنية، اضطر مسؤولو الزمالك لطلب تعديل موعد وملعب اللقاء، ليقام يوم الأحد على ملعب برج العرب في الإسكندرية بدلا من السبت في بتروسبورت.

لائحة بطولة دوري أبطال إفريقيا تشترط تحديد موعد وملعب المباراة قبلها بعشرة أيام على الأقل، وإلا فسيكون تعديل الموعد مشروطا بموافقة الفريق الضيف، ولذلك يحاول الزمالك الحصول على موافقة الطرف السنغالي.

ورغم تمسك الفريق السنغالي حتى اللحظة بإقامة المباراة يوم السبت على بتروسبورت، أعلن رئيس مجلس إدارة الزمالك الوصول لاتفاق مع الاتحاد الإفريقي وجينيراسيون يخص إقامة المباراة يوم الأحد على ملعب برج العرب.

وخسر الزمالك ذهابا بهدفين مقابل هدف في السنغال ويكفيه الانتصار بهدف مقابل لا شيء للوصول لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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