رسميا – الاتحاد البوتسواني يعلن مواجهة مصر وديا في أكتوبر

الجمعة، 27 سبتمبر 2019 - 14:36

كتب : FilGoal

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أعلن الاتحاد البوتسواني لكرة القدم، مواجهة منتخب مصر وديا خلال شهر أكتوبر المقبل.

وكشف الاتحاد البوتسواني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن مواجهة منتخب مصر في لقاء ودي يوم 14 أكتوبر المقبل.

المباراة ستكون هي الأولى لحسام البدري المدير الفني الجديد للفراعنة، والأولى لمنتخب مصر منذ الإقصاء من كأس الأمم الإفريقية 2019 من دور الـ16 على أرض مصر.

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البدري كشف في وقت سابق خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الخميس، عن تلقي دعوة لمواجهة بوتسوانا وديا، قبل أن يكون الإعلان الرسمي الأول باعتماد اللقاء اليوم من بوتسوانا.

وستكون المباراة في القاهرة حسبما أوضح البدري سابقا في تصريحات لـFilGoal.com وأكد بيان الاتحاد البوتسواني على كلامه اليوم، لكن دون تحديد ملعب معين للقاء.

وكشف منتخب بوتسوانا عن وصوله إلى مصر يوم 7 أكتوبر المقبل، على أن يدخلوا في معسكر إعدادي، ينتهي بلقاء منتخب مصر يوم 14 من نفس الشهر.

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