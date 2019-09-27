بيان رسمي - الزمالك: كاف أخطر جينيراسيون فوت بإقامة المباراة يوم الأحد

كشف نادي الزمالك عن إرسال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خطاب رسمي لنادي جينيراسيون فوت بإقامة مباراة الفريقين يوم الأحد.

وكشف الموقع الرسمي لنادي الزمالك، عن أرسال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خطاب لجينيراسيون فوت، يفيد بإقامة اللقاء يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب في الإسكندرية.

من جهة أخرى، كشف نادي الزمالك في بيانه عن تحمل تكاليف إقامة الفريق السنغالي في برج العرب كاملة.

كان نادي جينيراسيون فوت يرفض تأجيل المباراة بشكل قاطع، ويتمسك بإقامتها في موعدها الأصلي مساء غد السبت على ملعب بتروسبورت. (طالع التفاصيل)

الزمالك حدد يوم 28 سبتمبر موعدا لمباراة جينيراسيون فوت في وقت سابق، على أن يقام اللقاء في ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

ولدواع أمنية، اضطر مسؤولو الزمالك لطلب تعديل موعد وملعب اللقاء، ليقام يوم الأحد على ملعب برج العرب في الإسكندرية بدلا من السبت في بتروسبورت.

لائحة بطولة دوري أبطال إفريقيا تشترط تحديد موعد وملعب المباراة قبلها بعشرة أيام على الأقل، وإلا فسيكون تعديل الموعد مشروطا بموافقة الفريق الضيف، ولذلك يحاول الزمالك الحصول على موافقة الطرف السنغالي.

الزمالك خسر أمام جينيراسيون فوت بهدفين مقابل هدف في لقاء الذهاب في السنغال، ويحتاج للفوز بهدف واحد إيابا للتأهل للدور التالي.

اقرأ أيضا:

خبر في الجول – جينيراسيون فوت متمسك بموعد مباراته مع الزمالك السبت ويرفض التأجيل

خبر في الجول – أفشة وبكار وعبد الله جمعة يقتربون من قائمة البدري الأولى للمنتخب

مقترح لإقامة مباراة ودية بين الأهلي وريال مدريد في إسبانيا

مران مستبعدي الأهلي – علاج طبيعي لمحمود متولي.. وغياب صالح جمعة

رسميا – تأجيل لقاء نادي مصر وأسوان لـ"دواع أمنية"