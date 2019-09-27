تلقى وفد النادي الأهلي المتواجد في إسبانيا لحضور مؤتمر صناعة كرة القدم العالمية، مقترح لإقامة مباراة ودية بين الأهلي وريال مدريد في إسبانيا.

واجتمع وفد الأهلي مع إيميليانو بوتراجينو مدير العلاقات الدولية بنادي ريال مدريد ورئيس الجامعة بمكتب الأخير.

واقترح ممثلوا ريال مدريد إقامة المباراة الودية في مدريد، على غرار اللقاء الودي الشهير الذي جمع بين الفريقين في عام 2001، على أن يتحدد موعد اللقاء في وقت لاحق.

من جهته، وافق وفد النادي الأهلي على العرض بشكل مبدئي، على أن يعرضوا الأمر على مجلس الإدارة فور العودة لمصر.

الاجتماع شهد أيضا مناقشات حول آلية العمل في نادي ريال مدريد، وعن مصادر التمويل وتطويرها باستمرار وكيفية تمويل المشروعات الكبرى للنادي الملكي ومنها تطوير ملعبه الحالي سانتياجو بيرنابيو.

واصطحب بوتراجينيو وفد الأهلي في جولة تفقدية بملعب الريال وملحقاته الجديدة، بجانب حضور مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني.

وكان وفد النادي قد توجه إلى إسبانيا قبل أربعة أيام بتكليف من محمود الخطيب رئيس النادي لحضور المؤتمر وإجراء العديد من المقابلات المهمة مع المسئولين عن تطوير صناعة كرة القدم من الدول المختلفة والعرض على مجلس الإدارة عقب العودة للقاهرة.

الأهلي واجه ريال مدريد عام 2001 في لقاء ودي على استاد القاهرة، وفاز الأهلي يومها بهدف صنداي إبيجي المهاجم النيجيري.

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