ميتشو: الزمالك لا يمانع اللعب على أي ملعب.. ضعونا خارج دائرة اللوم

السبت، 28 سبتمبر 2019 - 11:15

كتب : FilGoal

ميتشو - الأهلي - الزمالك

رد ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" مدرب الزمالك على أحد الحسابات التي تنشر خبرا برفض الزمالك تدريب فريق جينيراسيون فوت على ملعب بتروسبورت.

وكتب ميتشو ردا على الحساب المهتم بشئون الكرة الإفريقية عبر تويتر: "الزمالك لا يملك أي ملعب في مصر، باستثناء ملعب النادي، وبالتالي فليس منطقيا أن تلومنا على أمر لا نتحكم فيه".

وأضاف "نحن نحترم جميع منافسينا بشدة، كما أننا ليس لدينا مشاكل في اللعب على أي ملعب. أخرجونا من دائرة اللوم".

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الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أخطر الزمالك بالموافقة على نقل المباراة من ملعب بتروسبورت إلى استاد برج العرب.

وجاء تعديل موعد ومكان إقامة المباراة بسبب "ظروف أمنية" وفقا لخطاب الكاف الذي نشره أمير مرتضى على حسابه الشخصي على (تويتر).

واشترط الاتحاد الإفريقي على الزمالك تحمل تكاليف مصاريف إقامة الفريق السنغالي في الإسكندرية، وهو ما حدث بالفعل.

وحجز الزمالك فندق لجميع أفراد بعثة النادي السنغالي في برج العرب، وفقا لـ أمير مرتضى.

ووصلت بعثة جينيراسيون في وقت سابق إلى ملعب بتروسبورت لخوض تدريباتهم في نفس موعد إقامة المباراة، ولكن مسؤولي الملعب اعتذروا لهم عن عدم استقبال تدريباتهم لعدم إخطارهم بذلك، حسبما علم FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وخسر الزمالك ذهابا بهدفين مقابل هدف في السنغال ويكفيه الانتصار بهدف مقابل لا شيء للوصول لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في المباراة من هنا

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