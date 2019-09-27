صورة – خطاب كاف لـ الزمالك بخصوص موعد ومكان لقاء جينيراسيون

الجمعة، 27 سبتمبر 2019 - 22:53

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد عنتر - الزمالك - جينيراسيون فوت

نشر أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك صورة من خطاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بخصوص موعد ومكان إقامة لقاء جينيراسيون فوت في دوري أبطال إفريقيا.

وأخطر كاف الزمالك بتعديل موعد المباراة لتقام يوم الأحد 29 سبتمبر على ملعب برج العرب بدلا من السبت 28 سبتمبر على ملعب بترسبورت.

وجاء تعديل موعد ومكان إقامة المباراة بسبب "ظروف أمنية" وفقا لخطاب الكاف الذي نشره أمير مرتضى على حسابه الشخصي على (تويتر).

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واشترط الاتحاد الإفريقي على الزمالك تحمل تكاليف مصاريف إقامة الفريق السنغالي في الإسكندرية، وهو ما حدث بالفعل.

وحجز الزمالك فندق لجميع أفراد بعثة النادي السنغالي في برج العرب، وفقا لـ أمير مرتضى.

ويرفض مسؤولو جينيراسيون فوت حتى الآن إقامة المباراة في ملعب برج العرب.

ووصلت بعثة جينيراسيون في وقت سابق إلى ملعب بتروسبورت لخوض تدريباتهم في نفس موعد إقامة المباراة، ولكن مسؤولي الملعب اعتذروا لهم عن عدم استقبال تدريباتهم لعدم إخطارهم بذلك، حسبما علم FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وخسر الزمالك ذهابا بهدفين مقابل هدف في السنغال ويكفيه الانتصار بهدف مقابل لا شيء للوصول لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في المباراة من هنا

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