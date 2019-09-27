صورة – خطاب كاف لـ الزمالك بخصوص موعد ومكان لقاء جينيراسيون

نشر أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك صورة من خطاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بخصوص موعد ومكان إقامة لقاء جينيراسيون فوت في دوري أبطال إفريقيا.

وأخطر كاف الزمالك بتعديل موعد المباراة لتقام يوم الأحد 29 سبتمبر على ملعب برج العرب بدلا من السبت 28 سبتمبر على ملعب بترسبورت.

وجاء تعديل موعد ومكان إقامة المباراة بسبب "ظروف أمنية" وفقا لخطاب الكاف الذي نشره أمير مرتضى على حسابه الشخصي على (تويتر).

قرار الاتحاد الافريقي للزمالك و جينراسيون فوت السنغالي بتعديل ميعاد و مكان المباراة لتقام يوم ٢٩ سبتمبر بإستاد برج العرب بسبب الظروف الأمنية على أن يتحمل الزمالك مصاريف اقامة النادي السنغالي بالأسكندرية وبالفعل قام الزمالك بحجز فندق لجميع افراد بعثة النادي السنغالي ببرج العرب pic.twitter.com/dYZC7lOnxw — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) September 27, 2019

واشترط الاتحاد الإفريقي على الزمالك تحمل تكاليف مصاريف إقامة الفريق السنغالي في الإسكندرية، وهو ما حدث بالفعل.

وحجز الزمالك فندق لجميع أفراد بعثة النادي السنغالي في برج العرب، وفقا لـ أمير مرتضى.

ويرفض مسؤولو جينيراسيون فوت حتى الآن إقامة المباراة في ملعب برج العرب.

ووصلت بعثة جينيراسيون في وقت سابق إلى ملعب بتروسبورت لخوض تدريباتهم في نفس موعد إقامة المباراة، ولكن مسؤولي الملعب اعتذروا لهم عن عدم استقبال تدريباتهم لعدم إخطارهم بذلك، حسبما علم FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وخسر الزمالك ذهابا بهدفين مقابل هدف في السنغال ويكفيه الانتصار بهدف مقابل لا شيء للوصول لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في المباراة من هنا

طالع أيضا

بيان رسمي من الزمالك بخصوص لقاء جينيراسيون فوت

الاتحاد البوتسواني يعلن مواجهة مصر وديا في أكتوبر

ثلاثي يقترب من التواجد في قائمة منتخب مصر

أول لقاء مؤجل في الدوري المصري

مقترح لإقامة مباراة ودية بين الأهلي وريال مدريد في إسبانيا