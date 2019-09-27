مران مستبعدي الأهلي – علاج طبيعي لـ محمود متولي.. وغياب صالح جمعة

الجمعة، 27 سبتمبر 2019 - 11:56

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

محمود متولي - الأهلي - أطلع برة

أدى لاعبو النادي الأهلي المستبعدين من لقاء كانو سبورت، مرانا صباحيا اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش.

وقاد سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني، مران اللاعبين الغائبين عن المعسكر، وهم سعد سمير، وعلي معلول، وجيرالدو، ومحمد محمود، وحسين السيد وعمار حمدي، ومصطفي شوبير، وأحمد طارق، ومحمد عبد المنعم.

من جهة أخرى، أدى محمود متولي مدافع الفريق جلسة علاج طبيعي في صالة الجيمانيزيوم على هامش المران.

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ويعاني اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها أثناء مباراة الزمالك.

وقاد طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني، تدريبات اللاعب في الجيم التي تأتي ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وأخيرا، غاب صالح جمعة لاعب الوسط عن المران بإذن من الجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت من غينيا الاستوائية مساء غد السبت، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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