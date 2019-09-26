في الساعات الأخيرة من مساء الأربعاء فوجئ العديد من متابعي الرياضة بنبأ فوز هنا جودة لاعبة الأهلي صاحبة الـ12 عاما ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة على لاعبة الزمالك فرح عبد العزيز صاحبة الـ27 عاما والمصنفة الثانية على إفريقيا.

ماذا حدث؟ وما هي توقعات فرح لهنا؟ وموقف مصر من أولمبياد طوكيو؟ كل ذلك أجابت عنه فرح عبد العزيز في حوارها المطول لـFilGoal.com.

مواجهة هنا جودة

بدأت فرح حوارها مشيدة بهنا كثيرا وقالت: "لاعبة صغيرة ورائعة وتملك قدرات مميزة للغاية، خاضت معسكر لأربعة أشهر في الصين أحد أفضل البلاد في لعبتنا".

وواصلت ضاحكة "هي مازالت صغيرة وحركتها خفيفة وسريعة، وللعلم هي أكبر قليلا من الصور المنتشرة لها حاليا، وهي خامس العالم تحت سن 15 عاما وهذا إنجاز مصري".

وعن الهزيمة في النهائية قالت: "الهزيمة بنتيجة 3-0 دليل على الإرهاق والإجهاد الكبير وفي تنس الطاولة يمكن لأي لاعب أن يفوز على آخر حتى لو أكبر منه".

وشددت "لم أحضر المباراة من الأصل بسبب الإرهاق وسأشرح لكم التفاصيل، لكن سأقول لكم إن يوم النهائي خضت أربع مباريات متتالية لبلوغ النهائي والكل يشهد على ذلك".

وواصلت فرح حديثها "هنا فازت على لاعبين كبار كذلك في منتخب مصر ولست أنا فقط مثل يسرا وريم العراقي ومريم ولاعبات من الأهلي كذلك".

وتابعت "ما ضايقني هو كم السباب والإهانة الذي تعرضت له، ألعب تنس الطاولة منذ 15 عاما لم أر شيئا مثلما حدث معي أمس".

وأكملت "نحن حينما كنا صغارا فزنا على لاعبين كبار مثلما فعلت هنا، ولكن الضجة حدثت تلك المرة لأن الأمر أخذ حيذ الأهلي والزمالك، حزنت للغاية من أجل السباب الذي طالني والبعض لا يفهم تفاصيل الموضوع".

واستدركت "بعد الظروف التي حدثت لي خلال الأشهر الأخيرة فالتأهل لنهائي الجمهورية كان بمثابة إنجاز كبير لي".

فترة الإرهاق

وعادت فرح عبد العزيز لاسترجاع ما حدث في الأشهر الأخيرة لها قبل مواجهة هنا وقالت: "نعاني من ضغط كبير منذ ثلاثة أشهر بسبب المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020".

وتابعت فرح عبد العزيز حديثها "خضنا معسكر في نيجيريا لـ15 يوما وخضنا بطولة دولية والحياة كانت صعبة جدا هناك لقلة المرافق واصطحاب الطعام معنا أينما ذهبنا".

وواصلت "عدنا للقاهرة قبل السفر إلى المغرب بيومين ودخلنا في معسكر مغلق وسافرت مجددا رغم إنني متزوجة ولدي اسرة، ولعبت أنا ودينا مشرف ويسرا وكل يوم بعد المباريات كنا نتدرب مجددا دون الحصول على راحة".

وأردفت "فزنا على نيجيريا أنا ويسرا وكان ذلك إنجازا كبيرا لأننا أول مرة نفوز عليهم، وحصلت على الميدالية الفضية في الزوجي المختلط مع أحمد صالح، والميدالية البرونزية في الفردي بعد الهزيمة من دينا مشرف في قبل النهائي".

وأكملت "بعد نهاية دورة الألعاب الإفريقية عاد المنتخب إلى مصر ولكن استمررت أنا وريم العراقي في المغرب وسافرنا لأغادير للمشاركة في بطولة الأندية العربية مع الزمالك وتوجنا باللقب".

وأوضحت "في ذلك الوقت أبلغنا الاتحاد المصري بعدم المشاركة في بطولة الجمهورية نظرا لخوضنا البطولة العربية وحدثت مشكلة ولم يكن هناك عدد كاف من اللاعبين فطلبوا منا الاشتراك".

وشددت "أنا وريم ظللنا في المغرب لـ25 يوما وعدنا مباشرة من أجل المشاركة في بطولة الجمهورية وأحاول أن أحافظ على مركزي الأول فيها".

وأضافت لاعبة الزمالك "البطولة تنقسم لمنافسات فردي وزوجي وزجي مختلط، وأبلغت المدرب بعدم قدرتي على المشاركة بسبب الإرهاق ولكنه رفض من أجل ميداليات للنادي فشاركت".

وواصلت "فزنا في الزوجي على الأهلي ولعبنا سبع مباريات في يوم واحد، وبعد ذلك بدأنا منافسات الفردي وخضت 15 مباراة في يومين".

وتابعت فرح "أعاني من إصابة في ظهري منذ فترة كبيرة وخضعت لبرنامج تأهيلي وتحملت الكثير للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية وبعد ذلك تركيزي بدأ يقل والإصابة عادت بقوة مع الإرهاق، ومن يعرفني جيدا يعرف إنني لم أخض العام الماضي الكثير من المباريات بسبب الإصابة".

وأتمت فرح عبد العزيز حديثها "هذا كل ما حدث وأدى للهزيمة في النهاية".

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