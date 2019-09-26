يتمسك مسؤولو فريق جينراسيون فوت السنغالي بمواجهة الزمالك على ملعب بتروسبورت حتى الآن، حسبما علم FilGoal.com.

ويلعب الزمالك أمام جينراسيون فوت في الثامنة مساءً يوم الأحد في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، في لقاء من المنتظر إقامته على ملعب برج العرب.

وكشف مصدر مسؤول داخل الزمالك لـFilGoal.com عن رفض الفريق السنغالي حتى الآن إقامة المباراة في ملعب برج العرب.

وأبلغ مسؤولو النادي السنغالي، مسؤولي الزمالك بتمسكهم بإقامة المباراة في نفس الموعد ونفس الملعب الذي تم إبلاغهم به سابقا.

ويتدرب الفريق السنغالي على ملعب بتروسبورت، بينما يحاول الزمالك إقناعهم بإقامة المباراة على ملعب برج العرب يوم الأحد.

ويحاول مسؤولو الزمالك التواصل مع اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي للتدخل وإقناع الفريق السنغالي بضرورة نقل المباراة.

وحتى الآن لم يوافق جينراسيون على مواجهة الزمالك في برج العرب، في انتظار ما تُسفر عنه الساعات المقبلة.

وخسر الزمالك ذهابا في السنغال بهدفين مقابل هدف، ويكفيه الانتصار بهدف مقابل لا شيء للوصول لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في المباراة من هنا

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