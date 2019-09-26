غياب معلول وصالح وظهور أزارو وديانج في قائمة الأهلي أمام كانو سبورت

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 22:42

كتب : أحمد الخولي

وليد أزارو - الأهلي - أطلع برة

استبعد ريني فايلر المدير الفني لـ الأهلي علي معلول من قائمة المارد الأحمر لمواجهة كانو سبورت من غينيا الاستوائية في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي أمام كانو سبورت في الثامنة مساءً يوم السبت على ملعب برج العرب في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي شهدت غياب علي معلول وصالح جمعة وجيرالدو، بينما عاد أحمد فتحي وأحمد الشيخ وصلاح محسن وأليو ديانج للقائمة من جديد بعد غيابهم أمام سموحة في الدوري.

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ويظهر وليد أزارو لأول مرة مع الأهلي تحت قيادة فايلر.

وفيما يلي قائمة الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - شريف إكرامي – علي لطفي.

الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمود وحيد – أحمد فتحي – محمد هاني.

الوسط: رمضان صبحي – حمدي فتحي – وليد سليمان – حسين الشحات – أليو ديانج – عمرو السولية – مجدي أفشة – أحمد الشيخ – حسام عاشور.

الهجوم: وليد أزارو – صلاح محسن – جونيور أجايي.

وانتصر الأهلي ذهابا خارج ملعبه بهدفي صلاح محسن ووليد سليمان.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي في المباراة من هنا

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