"الفوز شيء كبير لي ولا يقلل من فرح في أي شيء" هنا جودة لاعبة تنس الطاولة بالنادي الأهلي.

وكتبت هنا جودة صاحبة الـ12 عاما تاريخا ذهبيا لنفسها بالتتويج ببطولة الجمهورية بعدما فازت في النهائي على فرح عبد العزيز لاعبة الزمالك صاحبة الـ27 عاما والمصنفة الثانية على إفريقيا.

وقالت هنا جودة لـFilGoal.com: "سعيدة للغاية بالفوز باللقب، حققت إنجازا كبيرا بالنظر لقدرات فرح عبد العزيز وطريقة لعبها المميزة فهي أحد أبرز الأسماء في تنس طاولة في مصر".

وشددت "الفوز لا يقلل من فرح على الإطلاق فهو تنافس كبير بيننا وباركت لي على الفوز وساعدتني كثيرا في الفترات السابقة".

وأضافت "نحن في تنس الطاولة نتعامل بمبدأ العائلة وما تعرضت له فرح يمكن أن يحدث لأي لاعب آخر"

وعن مسيرتها وكيف بدأت قالت: "كنت أنتظر أشقائي في النادي الأهلي وشاهدت أكثر من لعبة بل ولعبت فيهم مثل الجمباز والسباحة ولكن في النهاية لعبت تنس طاولة مع كرة يد واخترت التنس لحبي لها أكثر من أي شيء".

وواصلت "الأهلي يرعاني بشكل جيد وأحرص على عدم التفريط في دراستي وأستذكر كثيرا أثناء السفر لخوض البطولات".

وتابعت "أتوقع أن يكون هناك ضغط أكبر علي بعد الفوز ببطولة الجمهورية لكنني أحب اللعبة كثيرا وأسعى للتطور".

وعن احترافها قالت: "تلقيت عدة عروض للاحتراف في أندية سويدية ولكن هذا الأمر مؤجل حاليا، وأنا أحب الأهلي وأريد دائما رفع اسمه".

وفي وقت لاحق تحدثت هنا جودة مع الموقع الرسمي للأهلي وقالت: "خضت بطولة السيدات بعدما شاركت مع فرق أكبر سنا منها فأصبح لي حق المشاركة في مسابقة الجمهورية".

وأضافت "واجهت الكثير من اللاعبات في البطولة من الأهلي والزمالك ونادي مدينة نصر".

وأردفت "فرح عبد العزيز لاعبة رائعة للغاية ويجب علينا احترام كل اللاعبين الكبار، بالطبع سعيدة بالفوز في النهائي".

وواصلت هنا جودة "فرح وكل مدربي الزمالك باركوا لي عقب النهائي مباشرة ولا توجد أي عداوة بيننا فنحن أصدقاء في كل الأندية".

وعن طموحها في الفترة المقبلة قالت: "أتمنى الاحتراف لكن حبي للأهلي كبير جدا، وأتمنى يوما ما أن أصبح بطلة العالم والأولمبياد".

ووجهت هنا جودة رسالة إلى محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول وطلبت منه تحديها في مباراة في تنس الطاولة.

وأتمت هنا حديثها قائلة: "أتمنى مواجهتك في مباراة تنس طاولة يا صلاح ونرى من سيفوز".

تنس طاولة – فرح عبد العزيز تحكي لـ في الجول كيف خسرت من الطفلة هنا