خاص فيديو في الجول – ميدو يكشف عرضا ندم على رفضه: لم أقبل ميلان بسبب إنزاجي وشيفتشينكو

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 20:08

كتب : أحمد العريان

أحمد حسام "ميدو"

ما هو أكثر عرض رفضته وندمت على قرارك بعد ذلك؟ أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لمصر المقاصة يجيب.

وقال ميدو لـFilGoal.com: "وأنا لاعب صغير أن أنتقل لأي ناد ولا أشارك كأساسي حتى لو كان فريقا كبيرا فلن أنتقل".

وواصل "حينما كنت في أياكس أمستردام وقبل انتقالي إلى مارسيليا اجتمع مسؤولو ميلان بي في هولندا".

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وأضاف "قالوا لي لدينا فيليبو إنزاجي وأندريه شيفتشينكو وأنت ستكون المهاجم الثالث لنا وستلعب مباريات كأس إيطاليا فقط في الموسم الأول، ورفضت الفكرة".

وأكمل ميدو "كنت لاعب أفضل من يون دال توماسون- اللاعب الدنماركي الذي انضم للفريق في النهاية- في تلك الفترة خاصة إنني صغير في السن، ولكن قراري في النهاية ندمت عليه كثيرا".

وأتم ميدو "في ذلك الوقت أصيب إنزاجي وشيفتشينو واضطر ميلان للاعتماد على توماسون ولعب 25 مباراة وكان جيدا".

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