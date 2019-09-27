الأهلي لجمهوره: أي تجاوز تتحمله الإدارة.. حافظوا على مواردنا من أجل الصفقات

حذر محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي جماهير الفريق من أي تجاوزات خلال مواجهة كانو سبورت يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وصرح مرجان عبر قناة ناديه "أي تجاوز ترتكبه الجماهير تتحمله الإدارة ويكلف النادي مبالغ طائلة جدا سواء الاحتفال بالشماريخ أو الخروج عن النص بالهتافات".

وناشد المدير التنفيذي للأهلي جماهير النادي بقوله "أنتم شريك أساسي للإدارة، رغم أن البعض يستهزأ بذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حافظوا على موارد النادي لنكون قادرين على التدعيم بصفقات وأجهزة فنية قوية في مختلف الألعاب".

وكشف محمد مرجان "كل مباراة تكلفنا مصروفات كبيرة تتراوح بين 500 إلى 600 ألف جنيه من حجز ملاعب وفنادق للإقامة وتأمين وتدريب وخلافه، كلها مصروفات ثابتة، لذا لا داع لتغريم النادي أو إتلاف المنشأة العامة التي نتحمل أي خسائر بها".

واختتم المدير التنفيذي للأهلي رسالته للجماهير "أسعار الصفقات اختلفت تماما، لتبني فريقا لابد أن تحافظ على موارد ناديك".

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