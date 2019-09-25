رد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على استفسار FilGoal.com حول أسباب عدم احتساب صوتي مصر في استفتاء الأفضل The Best، معلنا أن هناك مشكلتين تسببا في ذلك الأمر.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وقال المركز الإعلامي لـ فيفا: "مبدئيا، عملية التصويت يتم الإشراف عليه من قبل شركة مراقبة مستقلة تدعى برايس ووتر هاوس كوبرز سويسرا".

وأضاف "وصل لنا صوتا مدرب وقائد منتخب مصر يوم 15 أغسطس، ولكن المشكلة الأولى فيه هي أن أوراق التصويت لم تُكتب عليها بالحروف الكبيرة Capital Letters باللغة الإنجليزية، الأمر الذي جعلنا نشك في مدى صحتهم".

وأردف "لم يكن هناك توقيعا من المدير التنفيذي للاتحاد، وهو أمر هام لاحتساب الصوتين".

وكان ثروت سويلم مديرا تنفيذيا في ذلك التوقيت.

وأوضح فيفا "هنا، تواصل مكتب التصويت لدينا مع مكتب رئيس الاتحاد المصري (القائم بأعماله ثروت سويلم في ذلك التوقيت) للتأكد من التصويت الذي ورد إلينا من الاتحاد مرتين، وطلبنا إرسال الأوراق بشكل سليم قبل يوم 19 أغسطس 2019".

وكشف "لم يصل لنا رد الاتحاد المصري لكرة القدم سوى في يوم 21 أغسطس (أي بعد الموعد المحدد لوصول الأصوات بيومين".

وأكمل "لهذين السببين، لم يتم احتساب الصوتين المصريين".

وأتم رد فيفا على FilGoal.com: "من المهم أن يعي الناس أن الاتحاد المصري لكرة القدم مر بظروف نعلمها بخصوص هيكله الإداري، حيث لم يتم تعيين لجنة التطبيع برئاسة عمرو الجنايني سوى يوم 20 أغسطس".

ويأتي رد فيفا على FilGoal.com بعد أن قام الاتحاد المصري لكرة القدم بسؤاله عن سبب عدم إدراج صوت مصر في جائزة الأفضل التي أعلن عنها الأخير يوم الإثنين وكان المتوج بها ليونيل ميسي نجم برشلونة والأرجنتين.

وكشف الاتحاد في بيان أصدره يوم الثلاثاء أن المدرب الذي صوت لمصر في الجائزة هو شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي المصري، وليس خافيير أجيري المدرب الأسبق لمصر.

وهو عكس ما قاله إيهاب لهيطة المدير الأسبق لمنتخب مصر والذي صرح لـFilGoal.com أن أجيري وأحمد المحمدي، قائد مصر، صوتا لمحمد صلاح نجم ليفربول في الجائزة.

(التفاصيل)

وقال الاتحاد في بيانه إنه أرسل اختياراته لفيفا في 15 أغسطس الماضي، وصرح بأن فيفا أكد استلامه التصويت في 19 أغسطس، وذلك قبل يوم واحد من إعلان فيفا تشكيل لجنة خماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بعد استقالة المجلس الأسبق برئاسة هاني أبو ريدة.

وأوضح المحمدي أنه اختار صلاح فعلا في الجائزة حين طلب منه اختيار أفضل لاعب على مستوى العالم باعتباره قائد الفراعنة. (التفاصيل)

ونشر فيفا تصويت كل قائد ومدرب على مستوى العالم ولم يكن اسم مصر موجودا في قائمة الدول. (شاهد من هنا)

وترشح صلاح للجائزة قبل أن تتقلص قائمة المرشحين إلى 3 هم ميسي وكريستيانو رونالدو وفيرجيل فان دايك.

"مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا"، هكذا كتب محمد صلاح عبر تويتر بعد ساعات من ضجة أثيرت بسبب إزالته لجملة "لاعب منتخب مصر" من توصيفه على نفس الموقع.

وأثار ما فعله صلاح ضجة كبيرة خاصة بعد عدم ورود اسم مصر ضمن المصوتين في استفتاء الأفضل The Best الذي حل فيه نجم ليفربول رابعا.

ولم يصوت الصحفي هاني دانيال لصلاح في المركز الأول، حيث صوت لساديو ماني وكريستيانو رونالدو أولا ثم صلاح.

اقرأ أيضا:

صورة مُسربة – شاهد قميص الأهلي الأحمر الجديد

توتنام.. هل اقتربت نهاية قصة بوكيتينو؟

الأهلي يواجه كانو سبورت في برج العرب بحضور 5 آلاف متفرج

المقاصة: شرط واحد للموافقة على مواجهة الزمالك في برج العرب

مدرب السودان يفجرها: اخترت صلاح في جوائز الأفضل لكن الصوت ذهب لميسي!

رسميا - النجم الساحلي يفسخ تعاقده مع البنزرتي بعد أقل من 3 أشهر