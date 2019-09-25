الأهلي يواجه كانو سبورت في برج العرب بحضور 5 آلاف متفرج

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 - 14:17

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

الأهلي - سموحة

أعلن الأهلي نقل مباراة فريقه أمام كانو سبورت إلى برج العرب بدلا من ملعب السلام في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة في موعدها مساء السبت المقبل ولكن على ملعب برج العرب، وكان الأهلي قد تغلب على بطل غينيا الاستوائية في الذهاب بهدفين دون مقابل.

وقال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي: "الجهات الأمنية قررت نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد كانو سبورت إلى برج العرب".

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وتابع مرجان "الجهات الأمنية أخطرت النادي بنقل المباراة من استاد السلام إلى ملعب برج العرب مساء السبت وبحضور 5 آلاف مشجع".

ويجري الأهلي اتصالات مع الجهات المختصة من أجل زيادة عدد الجماهير في المواجهة الإفريقية.

ويستضيف برج العرب مواجهتي الأهلي والزمالك في إياب دور الـ32 لدوري الأبطال، يلعب الأول يوم السبت وبعد 24 ساعة يستضيف الزمالك فريق جينيراسيون فوت السنغالي.

وحل الأهلي ضيفا على سموحة في برج العرب يوم الإثنين وفاز بهدف رمضان صبحي في الجولة الأولى من الدوري المصري.

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