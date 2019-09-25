رسميا - النجم الساحلي يفسخ تعاقده مع البنزرتي بعد أقل من 3 أشهر

فسخ النجم الساحلي التونسي تعاقده مع فوزي البنزرتي المدير الفني للفريق بالتراضي بعد أقل من 3 أشهر من التعاقد.

وعين النجم الساحلي مدربه في 5 يوليو الماضي وبعد أقل من ثلاثة أشهر تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وودع النجم الساحلي منافسات البطولة العربية للأندية بعد الخسارة أمام شباب الأردن بهدف دون رد في تونس، وكان الفريق تعرض للخسارة ذهابا بنتيجة 2-1.

ويواجه النجم الساحلي شبه الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام أشانتي كوتوكو الغاني ذهابا بهدفين دون مقابل.

ولعب النجم الساحلي 7 مباريات تحت قيادة البنزرتي خسر في 2 بدوري أبطال إفريقيا ونهائي كأس تونس ومباراتين في البطولة العربية للأندية، بينما فاز مباراة وحيدة في دوري أبطال إلإريقيا وتعادل مباراة واحدة في الدوري التونسي.

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