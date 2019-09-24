أكد أحمد المحمدي قائد الفراعنة تصريحات إيهاب لهيطة مدير المنتخب السابق، حيث شدد أنه قام بالتصويت في استفتاء الأفضل The Best في منتصف أغسطس الماضي.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وأثار لهيطة الجدل بعد تأكيده أن خافيير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب، والمحمدي، صوتا في الاستفتاء، في حين تظهر سجلات الفيفا عدم تصويت الثنائي.

المحمدي قال لـFilGoal.com: "قمت بالتصويت بالترتيب لمحمد صلاح وكريستيانو رونالدو وساديو ماني".

وشدد "لا أعرف ماذا حدث بعد ذلك. عندما طٌلب مني التصويت فعلت ذلك".

وأردف "أتذكر أنني قمت بالتصويت في منتصف شهر أغسطس الماضي".

ويقول الموقع الرسمي للفيفا إن آخر وقت للتصويت كان يوم 19 أغسطس الماضي.

وكان اتحاد الكرة بلا مجلس إدارة وتحت قيادة المدير التنفيذي ثروت سويلم حتى يوم 21 أغسطس الماضي.

وأشار الموقع الرسمي للفيفا إلى أن ميسي حصل على 46 نقطة، أما فان دايك فجاء ثانيا بـ38 نقطة وتلاه رونالدو بـ36 نقطة وفي المركز الرابع جاء محمد صلاح بـ26 نقطة متفوقا على زميله في ليفربول ساديو ماني الذي جاء خامسا بفارق ثلاث نقاط فقط.

وفي المركز السادس جاء كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بـ17 نقطة.

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