اتحاد الكرة يسأل فيفا أين صوت مصر في جائزة الأفضل.. ويكشف مفاجأة

سأل الاتحاد المصري لكرة القدم نظيره الدولي "فيفا" عن سبب عدم إدارج صوت مصر في جائزة الأفضل التي أعلن عنها الأخير يوم الإثنين وكان المتوج بها ليونيل ميسي نجم برشلونة والأرجنتين.

وكشف الاتحاد في بيان أصدره يوم الثلاثاء أن المدرب الذي صوت لمصر في الجائزة هو شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي المصري، وليس خافيير أجيري المدرب الأسبق لمصر.

وهو عكس ما قاله إيهاب لهيطة المدير الأسبق لمنتخب مصر والذي صرح لـFilGoal.com أن أجيري وأحمد المحمدي، قائد مصر، صوتا لمحمد صلاح نجم ليفربول في الجائزة. (التفاصيل)

وقال الاتحاد في بيانه إنه أرسل اختياراته لفيفا في 15 أغسطس الماضي، وصرح بأن فيفا أكد استلامه التصويت في 19 أغسطس، وذلك قبل يوم واحد من إعلان فيفا تشكيل لجنة خماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بعد استقالة المجلس الأسبق برئاسة هاني أبو ريدة.

وأوضح المحمدي أنه اختار صلاح فعلا في الجائزة حين طلب منه اختيار أفضل لاعب على مستوى العالم باعتباره قائد الفراعنة. (التفاصيل)

ونشر فيفا تصويت كل قائد ومدرب على مستوى العالم ولم يكن اسم مصر موجودا في قائمة الدول. (شاهد من هنا)

وتوجه FilGoal.com إلى فيفا للاستفسار، وكان الرد أن تصويت مصر لم يصل إلى الاتحاد الدولي. (التفاصيل)

وترشح صلاح للجائزة قبل أن تتقلص قائمة المرشحين إلى 3 هم ميسي وكريستيانو رونالدو وفيرجيل فان دايك.

ونال ميسي المركز الأول وتلاه فان دايك وجاء صلاح في المركز الرابع خلف رونالدو مباشرة.

ويحدد الجائزة اختيارات قائدي ومدربي كل منتخبات العالم، إضافة إلى صحفي ممثل لكل دولة.



































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