مدرب السودان يفجرها: اخترت صلاح في جوائز الأفضل لكن الصوت ذهب لميسي!

مفاجأة جديدة فجرها زدرافكو لوجاروشيتش المدير الفني لمنتخب السودان حول التصويت على جائزة الأفضل في العالم التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك حول نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

وقال مدرب السودان في تصريحات لقناة العربية يوم الأربعاء: "اخترت محمد صلاح في المركز الأول وساديو ماني في الثاني وفي الخانة الثالثة وضعت كيليان مبابي".

وتفاجئ المدرب الكرواتي بأن الاتحاد الدولي حوّل تصويته إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الذي حاز على الجائزة، حسب ما نشره فيفا عبر موقعه.

وأضاف "لقد التقطت صورة لورقة التصويت التي وقعت عليها مع الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، ولا أعرف ما حدث بعد ذلك".

وأشار الموقع الرسمي للفيفا إلى أن ميسي حصل على 46 نقطة، أما فيرجيل فان دايك فجاء ثانيا بـ38 نقطة وتلاه كريستيانو رونالدو بـ36 نقطة وفي المركز الرابع جاء محمد صلاح بـ26 نقطة متفوقا على زميله في ليفربول ساديو ماني الذي جاء خامسا بفارق ثلاث نقاط فقط.

ماذا حدث؟

"مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا"، هكذا كتب محمد صلاح عبر تويتر بعد ساعات من ضجة أثيرت بسبب إزالته لجملة "لاعب منتخب مصر" من توصيفه على نفس الموقع.

وأثار ما فعله صلاح ضجة كبيرة خاصة بعد عدم ورود اسم مصر ضمن المصوتين في استفتاء الأفضل The Best الذي حل فيه نجم ليفربول رابعا.

اتحاد الكرة أصدر بيانا رسميا يوم الثلاثاء يسأل فيه فيفا عن سبب عدم اعتماد تصويت مصر (طالع التفاصيل).

ولم يصوت الصحفي هاني دانيال لصلاح في المركز الأول، حيث صوت لساديو ماني وكريستيانو رونالدو أولا ثم صلاح.

وفي نفس الوقت، كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر لـFilGoal.com أن المدير الفني السابق للمنتخب خافيير أجيري، وقائد المنتخب أحمد المحمدي صوتا بالفعل وأرسل لهيطة التصويت للاتحاد المصري لكرة القدم.(طالع التفاصيل)

وقال أحمد المحمدي قائد منتخب مصر إنه: "صوتت بالترتيب لمحمد صلاح وكريستيانو رونالدو وساديو ماني".

وشدد "لا أعرف ماذا حدث بعد ذلك. عندما طٌلب مني التصويت فعلت ذلك".

وأردف "أتذكر أنني صوتت في منتصف شهر أغسطس الماضي".

ويقول الموقع الرسمي للفيفا إن آخر وقت للتصويت كان يوم 19 أغسطس الماضي.

وكان اتحاد الكرة بلا مجلس إدارة وتحت قيادة المدير التنفيذي ثروت سويلم حتى يوم 21 أغسطس الماضي.

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