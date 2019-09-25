المقاصة: شرط واحد حتى نوافق على مواجهة الزمالك في برج العرب

رّحبت إدارة نادي مصر للمقاصة بنقل مواجهته أمام الزمالك إلى استاد برج العرب، لكنها وضعت شرطا للموافقة.

الزمالك يلعب أمام مصر للمقاصة يوم 3 أكتوبر في الدوري المصري، مباراة كان مقررا لها أن تُقام في استاد السلام، قبل أن تطالب إدارة الأبيض بنقلها إلى برج العرب.

وجاء رد إدارة المقاصة في بيان رسمي بالموافقة، لكنها اشترطت تأجيل مباراة فريقها أمام الجونة لمدة 48 ساعة.

مباراة الجونة والمقاصة المقرر لها 6 أكتوبر، ترغب إدارة المقاصة في تأخيرها حتى لا يُرهَق لاعبيها من السفر دون راحة من الإسكندرية إلى البحر الأحمر وفقا للبيان.

وجاء البيان كالآتي:

"حرصا على مصلحة نادي المقاصة ودوره الوطني في مساندة الأندية المصرية المشاركة في البطولات الدولية، فإن مجلس المقاصة ليس لديه أي مانع بنقل مباراته مع الزمالك إلى استاد برج العرب، ولكن شريطة أن يتم تأجيل مباراة المقاصة مع الجونة لمدة 48 ساعة، لأنه من الصعب أن يلعب المقاصة مع الزمالك يوم 3 في برج العرب ثم يعود للقاهرة بدون راحة للسفر إلى الجونة يوم 6 مما يسبب إرهاق للاعبي المقاصة ويضر بمصلحة الفريق في الدوري".

ويلعب الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي يوم 29 سبتمبر الجاري في برج العرب، ويرغب في خوض المباراة التالية في الدوري أمام المقاصة على نفس الملعب.

اقرأ أيضا:

الأهلي يواجه كانو سبورت في برج العرب بحضور 5 آلاف متفرج

مدرب السودان يفجرها: صوتت لصلاح في جوائز الأفضل لكن الصوت ذهب لميسي!

صورة - قمصان الأهلي البديلة للموسم الجديد

مصدر في المصري لـ في الجول: نواجه ماليندي في برج العرب قبل لقاء الزمالك على نفس الملعب

سواريز المُذنِب في 4 أشياء تعلمناها من فوز برشلونة على فياريال