صورة مُسربة – شاهد قميص الأهلي الأحمر الجديد

ظهر الشكل الجديد لقميص الأهلي الأساسي ذو اللون الأحمر في الموسم الجديد عبر صورة سُربت مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء القميص الجديد باللون الأحمر المعتاد للأهلي مع وجود خطوط باللون الأبيض في كميه وعلى الرقبة.

وتقدم شركة "أمبرو" الإنجليزية قمصان الأهلي للموسم الثاني على التوالي.

وكانت هناك صورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صباح يوم الأربعاء لقمصان الأهلي البديلة والتي جاءت باللون الأسود والفستقي.

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