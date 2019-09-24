الأهلي يغلق صفحة الدوري من أجل إفريقيا.. وبرنامج بدني خاص لتجهيز اللاعبين

أغلق فريق الأهلي لكرة القدم صفحة الدوري المصري بعد الفوز على سموحة بهدف نظيف في المباراة الافتتاحية من أجل التحضير لدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي فريق كانو سبورت مساء السبت المقبل في إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام، وفاز الأهلي ذهابا بهدفين دون مقابل.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أغلقنا تماما صفحة الدوري بمجرد انتهاء مباراة سموحة".

وأضاف "تركيزنا بالكامل في الوقت الحالي على مباراة كانو سبورت للتأهل إلى دور المجموعات".

وشدد عبد الحفيظ "الفوز ذهابا بهدفين لا يعني الاستهتار بمباراة الإياب التي ستكون فرصة للجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين قبل مواجهة الإنتاج الحربي في الدوري".

وعلى جانب آخر وضع توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية برنامجا بدنيا خاصا لتجهيز اللاعبين قبل مواجهة كانو سبورت.

وعقد توماس جلسة مع رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي للاتفاق على البرنامج البدني ليراعي حالة الإجهاد بسبب توالي المباريات.

وخاض توماس فايلر 3 مباريات مع الأهلي حتى الآن فاز بهم جميعا في ثلاث بطولات مختلفة وهم على الترتيب دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر المصري والدوري المصري.

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