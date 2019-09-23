يعزف "الميتال" من على العرش.. كلوب أفضل مدرب في العالم

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 21:02

كتب : رامي جمال

يورجن كلوب أفضل مدرب في العالم لعام 2019

"طريقة لعبي تشبه موسيقى الميتال" والآن ها هو يعُزفها من على كرسي العرش الذي جلس عليه.

يورجن كلوب أفضل مدرب في العالم لعام 2019 رسميا.

وتفوق المدرب الألماني في طريقه للحصول على الجائزة للمرة الأولى في مسيرته على كل من بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام.

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وجاء تتويج كلوب بالجائزة بعدما قاد فريقه ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

وقال كلوب عقب الفوز بالجائزة: "أشكر عائلتي فلم يتوقع أحد أن أفز بالجائزة بعد 4 أو 5 سنوات من بداية مسيرتي التدريبية".

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وواصل "فزنا بنهائي دوري الأبطال لذلك أنا هنا، أشكر كل فريقي وليفربول ومن لا يحب ليفربول ليس له قلب".

واستدرك "بالطبع بإمكانكم حب فرق أخرى، لكنني أشكر ملاك ليفربول لمنحي فرصة تدريب فريقا رائعا".

وخاض كلوب مع ليفربول في الموسم الماضي 53 مباراة فاز في 38 وتعادل 8 وخسر 7، وسجل 115 هدفا واستقبل 38 هدفا.

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