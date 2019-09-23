تحتاج 7 كرات الآن يا رونالدو.. جائزة الأفضل تعود لأحضان ميسي

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 22:11

كتب : محرر في الجول

ميسي أفضل لاعب في العالم

بعد عام واحد من غياب الجائزة عن واحد منهما، عادت جائزة أفضل لاعب في العالم إلى أحضان ليونيل ميسي ساحر برشلونة ليكسر شراكته مع كريستيانو رونالدو.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

على مدار 10 سنوات تقاسم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب في العالم، حتى فاز الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة العام الماضي.

وفي حضور منافسة قوية من الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، ذهبت أغلب التوقعات إلى استمرار ابتعاد الجائزة عن ميسي ورونالدو منافسيه، لكن المفاجأة كانت حاضرة.

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وتوج ميسي بالجائزة للمرة السادسة في مسيرته الرائعة، ليتفوق على رونالدو الذي فاز بها 5 مرات من قبل.

وبات الآن رونالدو يحتاج للتتويج بها مرتين إضافيتين لتجاوز ميسي كما تمنى في حواره التليفزيوني الأخير.

وكان رونالدو واضحا حين سأله بيرس مورجان في حوار مع قناة ITV فقال نجم يوفنتوس:"أريد أكثر عدد من الكرات الذهبية في تاريخ كرة القدم. أحب ذلك، وأعتقد أني أستحقه. ميسي لاعب رائع، لكن أعتقد بعد حصولي على ست، أو سبع، أو ثمان (كرات ذهبية) سأتفوق عليه".

وعادت الجائزة لأحضان ميسي بعدما غابت عنه منذ عام 2015.

وفاز ميسي مع برشلونة بالليجا في الموسم الماضي، فيما ودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي على يد ليفربول وخسر نهائي كأس الملك من فالنسيا.

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