أليسون أفضل حارس في العالم

فاز البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول بجائزة أفضل حارس في العالم.

أليسون النادي : ليفربول

وتفوق أليسون على مواطنه إيدرسون حارس مانشستر سيتي والألماني أندريا تير شتيجن حارس برشلونة.

وحصد أليسون ثاني الجوائز في الحفل لليفربول بعدما توج يورجن كلوب بجائزة أفضل مدرب في العالم.

وانضم صاحب الـ26 عاما إلى ليفربول العام الماضي قادما من روما، وقدم مستويات مبهرة في أول مواسمه مع الريدز الذي عانى في هذا المركز لسنوات طويلة.

وقاد أليسون ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا، ومنتخب البرازيل لاقتناص كأس كوبا أمريكا خلال العام الجاري.

وبات أليسون أول برازيلي يتوج بالجائزة المستحدثة في 2017 والتي حصدها جيانلويجي بوفون وتيبو كورتوا في العامين الماضيين.

يذكر أن الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول ينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم مع ليونيل ميسي ساحر برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

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