مؤتمر فايلر: هذا سبب التدوير بين اللاعبين أمام سموحة.. أريد لعب كرة هجومية

برر ريني فايلر قيامه بالتدوير في تشكيل فريقه أمام سموحة في إلى رغبته في التعرف أكثر على لاعبيه بالإضافة للإرهاق الذي أصابهم جراء خوض ثلاث مباريات متتالية في فارق أيام قليلة.

وفاز الأهلي على سموحة اليوم الإثنين بهدف دون رد في ملعب برج العرب في الجولة الأولى من الدوري.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة: "نعاني من حالة إرهاق وظهرت على اللاعبين خلال الشوط الأول من لقاء سموحة وهذا بسبب السفر إلى غينيا لملاقاة كانو سبورت قبل مواجهة الزمالك".

وأضاف "مع وجود إصابات وإرهاق أجريت بعض التدوير في التشكيل بالإضافة لكوني مدربا جديدا على الفريق وأريد التعرف أكثر على كل اللاعبين".

وأكمل المدرب السويسري "لا أعرف اللاعبين جيدا وأريد اختبارهم طبقا لطريقة لعبي في أكثر من مركز حتى أستطيع تطبيق ما أريده في المستقبل".

وعن أسلوب لعبه المفضل قال فايلر: "أريد لعب كرة هجومية لكنني لن أغفل أهمية الدفاع، وأنا سعيد بالعمل الذي أقوم به مع الفريق وسنتطور أكثر مع مرور الوقت".

وبسؤاله عن إصابة مروان محسن أتم "سيبتعد لفترة أتمنى ألا تكون إصابته خطيرة".

















































































































































































































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