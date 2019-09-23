مفاجآت في فريق الفيفا لعام 2019.. 3 من ريال مدريد

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 21:59

كتب : FilGoal

فريق عام 2019

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تشكيل فريق العالم لعام 2019 وذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم الإثنين في مدينة ميلانو الإيطالية.

وشهد التشكيل وجود لاعبين من ليفربول هما أليسون بيكر حارس المرمى والمدافع فيرجيل فان دايك.

كما تواجد ثلاثة لاعبين من ريال مدريد هم سيرجيو راموس ومارسيلو ولوكا مودريتش.

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أما إدين هازارد فدخل فريق العام بناء على ما قدمه في الموسم السابق مع تشيلسي.

وظهر لاعبا أياكس في الموسم الماضي ماتياس دي ليخت وفرينكي دي يونج.

هذا بالإضافة لنجمي يوفنتوس وبرشلونة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وأخيرا لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

وجاء فريق العام كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: مارسيلو- ماتياس دي ليخت- فيرجيل فان دايك- سيرجيو راموس

في الوسط: لوكا مودريتش- فرينكي دي يونج- إدين هازارد

في الهجوم: كريستيانو رونالدو- ليونيل ميسي- كيليان مبابي

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