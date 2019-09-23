خاص ميدو لـ في الجول: فان دايك غيَّر التاريخ وسيفوز بجائزة الأفضل

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 15:31

كتب : إسلام مجدي

فيرجيل فان دايك

قال أحمد حسام ميدو مهاجم توتنام وروما السابق ومدرب مصر للمقاصة الحالي إن فيرجيل فان دايك سيفوز بجائزة أفضل لاعب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على حساب ليونيل ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح ميدو قائلا: "فان دايك سيفوز بالجائزة".

وأضاف "فان دايك أثبت أنه أحيانا من المهم للغاية أن تتعاقد مع مدافع متميز أهم من أي لاعب في أي مركز آخر".

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وواصل "فان دايك وأليسون غيرا مجرى التاريخ".

وأتم "من الممكن أن يتواجد فان دايك مرة أخرى في القائمة النهائية للأفضل خلال الموسم المقبل".

ميدو أعلن عبر FilGoal.com في وقت سابق سفره إلى ميلانو صباح الإثنين لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل، إذ أنه كان المصري الوحيد المدعو من قبل الفيفا للمشاركة في الحفل. (طالع التفاصيل)

ويتنافس الثلاثي ليونيل ميسي نجم برشلونة، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، وفيرجيل فان دايك مدافع ليفربول على جائزة أفضل لاعب.

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