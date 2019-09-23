تشكيل الأهلي المتوقع - مفاضلة بين القائد والوافد أمام سموحة

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 09:13

كتب : حسام نور الدين

حسام عاشور - الأهلي - الزمالك

بعد أيام من تتويجه بكأس السوبر المصري، يتوجب على ريني فايلر المدير الفني للأهلي اختيار التشكيل المناسب لبداية خالية من المفاجآت في الدوري المصري.

الأهلي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بحلوله ضيفا على سموحة اليوم الإثنين في استاد برج العرب بالإسكندرية، بالجولة الأولى من الدوري المصري.

ومن المتوقَع أن يدخل الثنائي رامي ربيعة وأيمن أشرف في عمق الدفاع، خصوصا بعد عودة الأخير من الإيقاف الذي غيّبه عن لقاء الزمالك، وفي ظل إصابة محمود متولي.

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وقد تشهد المباراة ظهور المالي أليو ديانج منذ البداية، أو الدفع بالقائد حسام عاشور في خط الوسط بدلا من عمرو السولية، إلى جوار حمدي فتحي.

والأقرب في خط الهجوم، هو تثبيت الرباعي الذي ظفر بالسوبر على حساب الزمالك: حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، رمضان صبحي، جونيور أجايي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سموحة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: حمدي فتحي – حسام عاشور (أليو ديانج) – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – رمضان صبحي

الهجوم: جونيور أجايي

ضع نفسك مكان فايلر، واختر أنت تشكيلتك المثالية لمواجهة سموحة

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