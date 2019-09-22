كشف أحمد حسام "ميدو" مدرب مصر للمقاصة عن حضوره حفل “The Best” بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال ميدو في تصريحات لـFilGoal.com: "أسافر صباح غد الإثنين إلى مدينة ميلانو لحضور حفل ذا بيست لجوائز الأفضل من قبل الفيفا".

ويعد ميدو هو المصري الوحيد المدعو من قبل الفيفا للمشاركة في الحفل، والذي سيشهد اختيار أفضل لاعب في العالم لعام 2019.

ويتنافس الثلاثي ليونيل ميسي نجم برشلونة، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، وفيرجيل فان دايك مدافع ليفربول على جائزة أفضل لاعب.

ميدو قاد مصر للمقاصة لافتتاح بطولة الدوري صباح اليوم الأحد بالفوز على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويستعد مصر للمقاصة لمواجهة الزمالك في الثالث من شهر أكتوبر المقبل، ضمن الجولة الثانية من الدوري.

ميدو أحد نجوم الكرة المصرية تاريخيا، ويملك في رصيده 50 مباراة دولية. سجل فيهم 19 هدفا.

واعتزل ميدو كرة القدم عام 2013 بعد مسيرة حافلة، بدأها في نادي الزمالك، ولعب خلالها لعدة أندية أوروبية، أبرزها سيلتا فيجو الإسباني، وأوليمبيك مارسيليا، وأياكس أمستردام، وتوتنام، ووست هام وويجان أتليتك، وميدلسبره.

صاحب الـ36 عاما حقق مع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2006، فيما حقق بطولة كأس مصر كمدرب رفقة نادي الزمالك عام 2014.

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