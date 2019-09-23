خاص الإسماعيلي لـ في الجول: لا نتدخل في اختيارات المدرب.. له حرية إشراك الأفضل

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 13:42

كتب : ياسر الشريف

ميودراج ييسيتش مدرب الإسماعيلي الجديد

شدد صبري المنياوي مدير الكرة في فريق الإسماعيلي، على حرية المدرب ميودراج ييسيتش الكاملة في اختياراته.

الإسماعيلي افتتح الدوري المصري بالفوز 1-0 على الجونة، ليبدأ مبكرا طي صفحة الموسم الماضي.

وصرّح المنياوي لـ FilGoal.com: "غياب أي لاعب هو قرار يرجع لرؤية المدرب ييسيتش وحده، ولا يتدخل أحد في اختياراته".

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وأكمل: "الفريق يضم عددا كبيرا من اللاعبين، ويتوجب عليه اختيار 18 لاعبا للمباراة فقط، مما يعني عدد كبير من المستبعدين".

وأضاف: "ييسيتش يختار الأفضل من وجهة نظره، ولا توجد أسماء معينة تُفرَض عليه".

وأكمل: "الدليل على ذلك، أنه استبعد بكيتي سيلفا أمام الأهلي الليبي والجون، كما أبقى بينسون شيلونجو على مقاعد البدلاء".

وأتم: "أدعو اللاعبين إلى بذل مجهود كبير وانتظار فرصة المشاركة".

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