خاص مرعي لـ في الجول: اللعب تحت قيادة ميدو ومع صلاح أمين شرف.. وأسعى للقب هداف الدوري

الأحد، 22 سبتمبر 2019 - 18:35

كتب : حامد وجدي

الزمالك - المقاصة - عمرو مرعي - محمد عبد الغني

يسعى عمرو مرعي للقب هداف الدوري، وبالفعل سجل هدفين في الجولة الأولى ليضع نفسه ضمن مصاف متصدري تلك القائمة.

مرعي سجل مرتين ضد أسوان في فوز مصر للمقاصة 3-2، وبعدها قال لـFilGoal.com: "أحمد حسام ميدو مدرب كبير، ذهبت له عقب تسجيلي الهدفين لأنه يدعمني دائما ويوجهني لتقديم الأداء الأفضل".

وأوضح "ميدو وقف بجانبي في الفترة الأخيرة، والتدرب تحت قيادته شرف كبير".

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وتحدث كذلك مرعي عن المنافسة بينه، وبين صلاح أمين وإيدو موزيس قائلا: "هما مهاجمان كبار، أتعلم كثيرا من صلاح أمين وشرف لي اللعب معه. كنت أشاهده أمام التلفاز وهو يلعب في الدوري الممتاز".

وأردف مرعي "التتويج بلقب هداف الدوري مع مصر للمقاصة هدفي، والانضمام لمنتخب مصر من خلال الفريق الفيومي بالطبع".

وأتم "سنغلق صفحة مباراة اسوان وسنركز على المباراة المقبلة أمام الزمالك".

في متعة تعذرت إذاعتها بسبب خلافات بين أصحاب الأرض والشركة الراعية، فاز مصر للمقاصة خارج الديار على أسوان 3-2، في مباراة عودة تماسيح النيل للدوري الممتاز.

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