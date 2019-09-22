أسفر اجتماع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن تطور جديد في تشكيل جهازه المعاون، الذي سيعلن عنه خلال ساعات قليلة.

برغم الاتفاق الأولي، فإن محمد شوقي لن يكون ضمن الجهاز الفني في منصب المدرب المساعد ليبقى مع شوقي غريب في جهاز المنتخب الأوليمبي.

وبالتالي، يصبح التشكيل الأقرب للجهاز كالتالي..

حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب

محمد بركات مديرا للمنتخب

طارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين عامين

سيد معوض مدربا مساعدا

أيمن طاهر مدربا للحراس

ويبدأ المنتخب تجمعه الأول في السابع من أكتوبر المقبل ويلعب مباراة ودية في الفترة المقبلة.

البدري اختار نجم الفراعنة محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، الجناح محمود حسن "تريزيجيه" (أستون فيلا الإنجليزي)، المهاجم أحمد حسن "كوكا" (سبورتنج براجا البرتغالي)، لاعب الوسط محمد النني (بيشكتاش التركي)، والمدافع أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي).

ولم يختر البدري أمثال قائد المنتخب في كأس الأمم الإفريقية أحمد المحمدي، علي غزال، عمرو وردة، الذين كانوا ضمن خيارات سلف حسام البدري، خافيير أجيري.

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