بالفيديو - رصاصة رحمة كريسويل تنهي معاناة يونايتد على ملعب وست هام

تمكن وست هام يونايتد من الحفاظ على رقمه الذي صنعه ضد مانشستر يونايتد، بعدم الخسارة على ملعبه ضد الشياطين الحمر منذ 2017، وذلك بعد الفوز بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

سجل أندري يارمولينكو الهدف الأول في شباك الشياطين الحمر قبل نهاية الشوط الأول، في الدقيقة 44 بعد تمريرة رائعة من مارك نوبل وتحرك مثالي من الأوكراني وزميله البرازيلي فيليبي أندرسون.

أضاف آرون كريسويل لمعاناة مانشستر يونايتد الكثير، فسجل هدفا ثانيا من ركلة حرة مباشرة على حافة منطقة الجزاء، في الدقيقة 84 ليقتل المباراة أكثر مما كانت عليه بالنسبة للشياطين الحمر.

أحداث المباراة

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بديفيد دي خيا في حراسة المرمى، والرباعي آرون وان بيساكا وفيكتور ليندلوف وهاري ماجواير وآشلي يونج، والخماسي سكوت ماكتوميناي ونيمانيا ماتيتش وأندرياس بيريرا وخوان ماتا ودانييل جيمس في الوسط، وماركوس راشفورد كمهاجم.

أما وست هام يونايد فلعب بلوكاس فابيانسكي في المرمى، والرباعي الدفاعي ريان فريدريكس وعيسى ديوب وأنجلو أوجبونا وآرون كريسويل في الدفاع، وديكلان ريس ومارك نوبل وأندري يارمولينكو وبابلو فورنالس وفيبيلي أندرسون في الوسط، وسيباستيان هالر في الهجوم.

استحوذ مانشستر يونايتد على الكرة بنسبة 52% وسدد على المرمى 3 تسديدات من أصل 6.

خلال الشوط الأول لم يزر مرمى فابيانسكي سوى مرة وحيدة، عن طريقة تسديدة من بعيد من ماتيتش أمسكها فابيانسكي المتمركز في وسط المرمى بسهولة. في الدقيقة 15.

لم يتمكن الشياطين الحمر من بناء أي هجمة متقنة خلال الشوط الأول، حتى أتت كرة الهدف ليارمولينكو.

مع بداية الشوط الثاني وصل الشياطين الحمر إلى منطقة جزاء وست هام، ووصلت الكرة إلى خوان ماتا داخل المنطقة الذي مررها إلى سكوت ماكتوميناي وسددها في يد فابيانسكي على طرف منطقة الست ياردة وذلك في الدقيقة 57.

وكاد وست هام أن ينهي معاناة مانشستر يونايتد مبكرا في الدقيقة الـ62 بعد أن مرر يارمولينكو الكرة داخل منطقة الجزاء إلى فيلبيبي أندرسون الذي انفرد وسدد لكن دي خيا أنقذ الموقف.

وأهدر هاري ماجواير فرصة لتعادل مانشستر يونايتد في الدقيقة 69 بعد ركنية مهدها سكوت ماكتوميناي أمامه لكنه سددها وتصدى لها فابيانسكي.

ولم يتمكن مانشستر يونايتد من الوصول إلى مناطق وست هام، حتى أتت رصاصة الرحمة من كريسويل.

عقدة ملعب وست هام؟

حقق مانشستر يونايتد آخر فوز له على ملعب وست هام في موسم 2016-2017 بنتيجة 2-0 ومنذ ذلك الحين تعادل مرة وخسر مرتين.

على الجانب الآخر، مانويل بيللجريني مدرب الفريق رفع عدد انتصاراته في مواجهاته المباشرة ضد مانشستر يونايتد إلى 5 من أصل 13 مواجهة، بجانب 5 تعادلات و3 خسائر.

ورفع وست هام يونايتد رصيده من النقاط إلى 11 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد يونايتد عند 8 نقاط في المركز السابع.

مباراة أخرى في نفس الجولة

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، خطف ولفرهامبتون التعادل من مضيفه كريستال بالاس في الوقت القاتل.

تقدم كريستال بالاس في بداية الشوط الثاني عن طريق لياندر ديندونكر في الدقيقة 46 بهدف سجله البلجيكي في مرماه بالخطأ.

وتعادل ديوجو جوتا للذئاب في الوقت القاتل قبل نهاية المباراة بعد تمريرة من أداما تراوري.

ورفع ولفرهامبتون رصيده من النقاط إلى 4 في المركز الـ19 فيما أصبح رصيد كريستال بالاس 8 في المركز الـ12.

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