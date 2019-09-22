التشكيل - تريزيجيه أساسي والمحمدي احتياطي أمام أرسنال

الأحد، 22 سبتمبر 2019 - 16:31

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي - تريزيجيه

أعلن دين سيمث المدير الفني لـ أستون فيلا تشكيل فريقه أمام أرسنال في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى إيقاف محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" بعد طرده في لقاء كريستال بالاس، ليعود للمشاركة بشكل أساسي في اللقاء.

بينما يجلس مواطنه أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل الفيلانز كالآتي.

تشكيل أستون فيلا:

حراسة المرمى: توم هيتون

الدفاع: فريدريك جيلبيرت - بيورن إنجليس - تايرون مينجس - نيل تايلور

الوسط: مارفيلوس ناكامبا - جون ماكجين - جاك جريليش

الهجوم: أنور الغازي - ويسلي - تريزيجيه

ويتواجد أستون فيلا في المركز الـ18 برصيد 3 نقاط من 4 مباريات.

ولعب تريزيجيه مع فريقه حتى الآن 4 مباريات لم يسجل أو يصنع في أي منهم.

تشكيل أرسنال:

حراسة المرمى: بيرند لينو

الدفاع: ميتلاند نايلز - دافيد لويز - سقراطيس باباستاثوبولوس - سياد كولاسيناك

الوسط: جرانيت جاكا - ماتيو جيندوزي - داني سيبايوس

الهجوم: بيبي - بيير إيمريك أوباميانج - بوكايو ساكا

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محمود حسن "تريزيجيه" أحمد المحمدي أستون فيلا أرسنال

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