ثنائية غرناطة.. من الموت إلى الفخر باللونين الأحمر والأبيض مع المدرب الأصغر في الليجا

في 2017، هبط غرناطة من الليجا إلى الدرجة الثانية بعد موسم لم يقدم فيه أي شيء لدرجة أن توني أدامز المدرب الأخير قبل الهبوط وصف الفريق بـ"الميت الذي جاء فقط ليمسك يده قبل وداع الحياة".

هبط غرناطة بنهاية موسم 2016-2017 بعدما تتابع 3 مدربين على قيادة الفريق لم يحققوا سوى 4 انتصارات ليتذيل الترتيب بجدارة.

أخرهم كان توني أدامز الذي لم يتول تدريب أي فريق منذ 2010 وحتى قيادة غرناطة في أبريل 2017 ليخسر الفريق معه أخر 7 مباريات في الموسم.

لم يستطع أدامز أن يضيف شيئا ينقذ به غرناطة ولم يمتلك حتى ذوقا في اختيار ملابسه، ليسخر منه إيسكو خلال مباراة ريال مدريد التي خسرها 4-0 ويناديه من على الدكة "أيها النادل أرغب في كوكاكولا".

بعد عامين، يعود غرناطة إلى الليجا ويهزم بطلها برشلونة.

أصغر مدرب في الليجا

"أقدر التركيز ومعرفة كيف تعيش عندما لا تمتلك الكرة" بهذه الكلمات تحدث دييجو مارتينيز مدرب غرناطة احتفاء بلاعبيه بعد الفوز غير المتوقع على برشلونة 2-0 في الليجا.

ويعيش دييجو مارتينيز الذي يعد أصغر مدرب سنا بين مدربي الليجا حيث يبلغ 38 عاما أسعد أيامه حيث يتصدر المسابقة قبل مواجهة ريال مدريد وإشبيلية، ولكن بالتأكيد أي نتيجة - والتي تعني خسارته الصدارة - لن تعكر صفو احتفالاته بالفوز ببرشلونة.

وجمع غرناطة 10 نقاط خلال 5 جولات من الليجا التي عاد لها هذا الموسم بعد موسمين في الدرجة الثانية.

بدأ غرناطة الموسم بتعادل مثير على ملعبه مع فياريال 4-4 قبل الخسارة من إشبيلية 1-0.

ثم حقق 3 انتصارات متتالية ودون استقبال أي أهداف على إسبانيول 3-0 وسيلتا فيجو 2-0 وأخيرا برشلونة 2-0.

كل هذا تحقق تحت قيادة دييجو مارتينيز الذي يقود فريقا في الليجا لأول مرة في مسيرته التي بدأت مبكرا في سن الـ25.

بدأ مارتينيز مشواره مع فريق أريناس في دوري الدرجة الرابعة، وبعد 5 سنوات من التطور تلقى مكاملة من مونشي المدير الرياضي في إشبيلية.

يقول عنها مارتينيز: "كانت هذه المكالمة مفتاح حياتي المهنية"، وانتقل للعمل مع فرق الشباب في إشبيلية قبل أن يحصل على فرصة العمر بالعمل لمساعد لأوناي إيمري ليشارك في التتويج بالدوري الأوروبي 2014.

بعدها أصبح مارتينيز الرجل الأول في أوساسونا في الدرجة الثانية ثم اتجه لغرناطة في الموسم الماضي لينهي الدوري في المركز الثاني ويعود بالفريق إلى الليجا.

في مؤتمر قبل المباراة، قال مارتينيز: "برشلونة واحد من أفضل الفرق في العالم ويمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم، بطل الدوري بمستوى كبير مع مدرب ممتاز أعجب به، ولذلك يجب أن يكون تركيزنا على تقديم أفضل مستوى لدينا في إظهار جوهرنا وهويتنا ولهذا سنحتاج الجمهور أحد أفضل أسلحتنا".

وتابع "أود ألا يأتي الجمهور لرؤيتنا نلعب ضد برشلونة ولكن للتنافس، لنشعر بالفخر بلوني قميصنا الأحمر والأبيض، للتفكير في كل تلك السنوات من الدرجة الثالثة، الثانية والآن في الليجا حان الوقت للاستمتاع غدا معا متحدون".

وبالتأكيد، تحت قيادة مارتينيز تخلص غرناطة من رقص مدربين مثل توني أدامز في التدريبات!

سياسة جديدة

رغم استحواذ رجل الأعمال الصيني جيانج ليزهانج على ملكية غرناطة، إلا أن النادي لا ينفق ببذاخة على انتقالاته.

فالفريق بعد العودة إلى الليجا لم ينفق أكثر من 7 ملايين يورو على استعادة داروين ماشيس من أودينيزي، والمدافع دومينجوز دوارتي من سبورتنج لشبونة، ويان برايس من إشبيلية.

وكانت الصفقة الأكبر بضم المخضرم روبرتو سولدادو صاحب الـ34 عاما في صفقة انتقال حر بعد عامين قضاهما مع فينرباهتشة التركي.

هذه السياسة كانت على وشك التغير قبل بداية الموسم عندما زعمت تقارير صحفية نية تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية شراء غرناطة من مالكه الصيني قبل الاتجاه للاستحواذ على ألميريا.

ولكن جيانج ليزهانج الذي يمتلك أيضا أسهما في بارما الإيطالي ونادي تشونج كوينج في الصين بالإضافة إلى مينيسوتا تمبروولفز في الدوري الأمريكي للمتحرفين لكرة السلة أصدر بيانا أعلن فيه عدم نيته بيع النادي والتركيز على الاستعداد للموسم الجديد.

وتركيز المستثمر الصيني كان على تغيير طريقة التعاقد مع اللاعبين في غرناطة.

وقبل عامين، امتلك غرناطة بين صفوف فرقه بمختلف الدرجات 106 لاعبا منهم 40 فقط انضموا بناء على رغبة النادي.

كيف ذلك؟ ضم غرناطة في موسم الهبوط 23 لاعبا على سبيل الإعارة من فرق سعت لتطويرهم أو للتخلص من رواتبهم.

ووصف أدامز الذي يختلف كمدرب عن كونه أسطورة كلاعب لأرسنال هذه الفترة قائلا: "اللاعبون لم يرغبوا في اللعب لغرناطة، وجدت لاعبا يتحدث في الهاتف بين شوطي إحدى المباريات".

الآن يمتلك الفريق 4 لاعبين فقط على سبيل الإعارة، قائمة مكتملة من لاعبين يرغبون في تمثيل غرناطة.

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