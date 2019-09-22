جاري لينيكر يشيد بتصدي حارس إنبي "غير الطبيعي"

أشاد جاري لينيكر أسطورة كرة القدم الإنجليزية بتصدي محمود جاد حارس مرمى إنبي في افتتاحية الدوري المصري.

محمود جاد النادي : إنبـي إنبـي

وخطف محمود جاد أنظار وسائل الإعلام العالمية بتصديه الخرافي في مواجهة إنبي وبيراميدز في الدوري.

وقام لينيكر بنشر تصدي محمود جاد وكتب: "إنقاذ غير طبيعي".

ولعب لينيكر لأندية ليستر وإيفرتون وبرشلونة وتوتنام.

وسقط إنبي أمام بيراميدز بأربعة أهداف دون مقابل في انطلاق الجولة الأولى من الدوري المصري.

وكان جاد قد أنقذ فريقه في الدقيقة 30 من الهدف الثاني من تسديدة قوية من إبراهيم حسن من منتصف الملعب مستغلا تقدمه.

وتختتم غدا الاثنين منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري بمواجهة الزمالك والاتحاد السكندري.

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