مدافع ليفربول: فيرمينو لا يقل أهمية عن صلاح وماني رغم قلة أهدافه

الأحد، 22 سبتمبر 2019 - 12:34

كتب : FilGoal

محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو يحتفلون بهدف ليفربول

يرى ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول أن روبرتو فيرمينو لا يقل أهمية عن محمد صلاح وساديو ماني رغم قلة عدد أهدافه.

ثلاثي ليفربول الناري يتألق في موسمه الثالث معا.

وقال أرنولد في تصريحات أبرزتها جريدة إكسبرس: "ستعاني لتجد من هو أفضل من فيرمينو في الدوري الإنجليزي".

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وأضاف المدافع الإنجليزي "فيرمينو يعاني من قلة التقدير لما يفعله للفريق".

واستمر "ربما يحصل صلاح وماني على كل التقدير لكثرة أهدافهما، لكن ما يفعله فيرمنيو من أجلهما يمكن أن يمر دون أن يلاحظه أحد".

وواصل "فيرمينو يسحب المدافعين من أمكانهم حتى يتمكن صلاح وماني من الركض خلفهم، فالطريقة التي يضغط بها ويستخلص بها الكرة رائعة. وهو بالضبط ما نحتاج إليه".

وسجل صلاح 4 أهداف ومثله ماني في الموسم الحالي من الدوري ويتصدر قائمة هدافي البطولة سيرخيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي بـ8 أهداف.

وتوج صلاح وماني وبيير ايمريك-أوباميانج لاعب أرسنال بجائزة هداف الدوري في الموسم الماضي.

وكان التتويج هو الثاني على التوالي لصلاح الذي فاز بالجائزة منفردا في موسم 2017-2018 الذي حصد فيه أيضا لقب أفضل لاعب بالبطولة.

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