الكشف عن - تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع ميتشو بعد الخسارة أمام الأهلي

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تفاصيل اجتماعه مع الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" مدرب الفريق عقب خسارة لقب السوبر أمام الأهلي.

وقال رئيس الزمالك: "أنهيت اجتماعي مع ميتشو بتواجد إسماعيل يوسف وأمير مرتضى وأحمد مرتضى منصور في الساعات الأولى من يوم الأحد".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الحدث اليوم "تحدثنا عن كل ما دار في ذهن جماهير الزمالك منذ الخسارة في السوبر".

وواصل "لسنا نائمين. عندما نرى أمور ليست صحيحة نسعى لإصلاحها مباشرة".

وتابع "ميتشو مقتنع بأنه كان مخطئا أمام الأهلي وأخبرنا بذلك. هو مدرب جيد ولكل جواد كبوة".

وأتم "السوبر مباراة وانتهت وتحدثنا مع ميتشو وهو مقتنع بأنه أخطأ أمام الأهلي وانتهى الأمر".





















































































































































الأهلي توج بطلا للسوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين. (طالع التفاصيل)

واعتمد ميتشو في بداية السوبر على أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" مع جلوس مصطفى محمد على مقاعد البدلاء.

وشارك مصطفى محمد في الشوط الثاني وأصبح شكل الزمالك أفضل كثيرا ونجح في تسجيل هدفين، ولكن ثنائية لم تشف له لتفادي الهزيمة بثلاثية أمام الأهلي.

بطل المباراة بالتأكيد كان النيجيري جونيور أجايي، الذي سجل مرتين في فوز الأحمر الذي تحقق رغم استفاقة الأبيض في الشوط الثاني.

وتوج ريني فايلر بأول بطولة له مع الأهلي، في ثاني مباراة رسمية له مع الفريق.

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