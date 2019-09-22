كشف محمد حمدي عضو مجلس إدارة نادي أسوان عن عدم الوصول لاتفاق حتى الآن مع الشركة الراعية لمسابقة الدوري المصري (برزنتيشن) بخصوص المستحقات المالية لإذاعة مباريات الفريق في الدوري.

أسوان يستعد لبداية مشواره في الدوري بمواجهة مصر للمقاصة في الثالثة عصرا يوم الأحد في الجولة الأولى من المسابقة المحلية.

ولكن الأقرب حتى اللحظة عدم إذاعة لقاء أسوان والمقاصة.

وقال عضو إدارة أسوان: "وصلنا لطريق مسدود حتى الآن مع الشركة الراعية بخصوص إذاعة مبارياتنا في الدوري".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "في الوقت الحالي، لقاء المقاصة لن يذاع على القنوات الفضائية ولا على القنوات الأرضية أيضا".

وأوضح "خاطبنا مبنى الإذاعة والتليفزيون لإخطارهم بإذاعة اللقاء على التردد الأرضي فقط، ولكنهم طلبوا الحصول على 7980 ألف دولار مقابل ذلك، ومن هنا قررنا عدم إذاعة المباراة نهائيا. لا فضائي ولا أرضي".

وتابع "الهيئة الوطنية أرسلت صباح اليوم سيارة الإذاعة الخارجية ومسؤولو أسوان رفضوا دخلوها الملعب. سيارة الإذاعة لم تدخل الملعب وخرجت تماما من إطار الاستاد".

وأشار "قد يحدث مفاوضات جديدة صباح يوم الاثنين قبل موعد المباراة".

وترفض إدارة أسوان إذاعة مباريات الفريق بسبب عدم الوصول لاتفاق مع الشركة الراعية بخصوص المستحقات.

مجدي سبالك نائب رئيس نادي أسوان كشف في وقت سابق "يتحدثون في مبالغ غير عادلة. يأتي ذلك رغم سفر أسوان لمدة 17 ساعة من أجل المشاركة في المباريات، وبعد ذلك يتم عرض ذلك الرقم غير المقبول". (طالع التفاصيل)

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