أسوان لـ في الجول: مباراتنا أمام المقاصة تنقل أرضيا فقط.. لم نتفق مع الشركة الراعية

قرر نادي أسوان منع نقل مباراة الفريق في الجولة الأولى من الدوري أمام مصر للمقاصة فضائيا، ويكتفي ممثل الصعيد بنقل المباراة على التليفزيون الأرضي.

وكشف مجدي سبالك نائب رئيس نادي أسوان والمشرف العام على فريق الكرة عن اتخاذ ذلك القرار بسبب عدم الاتفاق مع الشركة الراعية بخصوص المستحقات المالية.

وقال سبالك في تصريحات لـ FilGoal.com: "لن نذيع مباراة الجولة الأولى في الدوري المصري أمام مصر للمقاصة فضائيا".

وكشف "لم نصل لاتفاق مع الشركة الراعية بخصوص المستحقات، يتحدثون في مبالغ غير عادلة".

ويلعب أسوان أمام مصر للمقاصة في الثالثة من عصر يوم الأحد المقبل في افتتاح مباريات الدوري المصري.

وشدد سبالك "يأتي ذلك رغم سفر أسوان لمدة 17 ساعة من أجل المشاركة في المباريات، وبعد ذلك يتم عرض ذلك الرقم غير المقبول".

وأوضح نائب رئيس أسوان "غدا نرسل خطاب للإذاعة والتليفزيون لنقل المباراة أرضيا فقط".

وشدد "أقف بنفسي أمام البوابات لمنع دخول كاميرا لأي قناة فضائية".

وأتم سبالك تصريحاته "لا يمكن قبول تلك المبالغ المعروضة من الشركة الراعية لنادي بحجم أسوان".

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