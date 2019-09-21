تحدث زكريا السيد نائب رئيس مجلس إدارة نادي إنبي عقب خسارة فريقه الثقيلة أمام بيراميدز، مشيرا إلى "نتيجة كبيرة غير متوقعة".

بيراميدز انتصر على إنبي برباعية مقابل لا شيء في الجولة الأولى من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال زكريا السيد: "لا نحكم على الجهاز الفني من أول مباراة في الدوري".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "نعم النتيجة غير متوقعة ولكن الفوارق واضحة بين بيراميدز وإنبي من جانب الإمكانيات".

وأشار "بيراميدز والأهلي والزمالك في مكان آخر هذا الموسم من وجهة نظري. سيكون من الصعب للغاية قهر هذا الثلاثي".

وتابع "4-0 تعد هزيمة ثقيلة لـ إنبي وكان يمكننا الظهور بشكل أفضل".

وكشف "سنعقد جلسة مع الجهاز الفني بقيادة علي ماهر واللاعبين لمطالبة الجميع بالظهور بشكل مختلف في المباريات المقبلة".

وأكمل حديثه قائلا: "كنت أُفضل غلق المساحات ولعب مباراة مغلقة –دفاعية- أمام بيراميدز. علينا أن نلعب كل مباراة بالشكل الذي يناسبها".

عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز وجه رسالة تحذيرية للجميع في الدوري، بعدما سجل هدفين ليقود فريقه لانتصار عريض على كتيبة علي ماهر.

عمر جابر افتتح التسجيل أولا في الدقيقة 28 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء حولت طريقها في الشباك بمساعدة لاعب إنبي.

هدف عمر جابر أنهى الشوط الأول بتقدم بيراميدز 1-0، قبل أن يسجل السعيد هدفين في الشوط الثاني في الدقيقتين 55 (ركلة جزاء) و68 قبل أن يسجل محمد فاروق الهدف الرابع من علامة الجزاء في الدقيقة 80.

هزيمة إنبي برباعية أمام بيراميدز تعد ضمن أكبر هزائم في تاريخ النادي البترولي في الدوري.

أكبر هزيمة لـ إنبي في الدوري كانت موسم 2012-13 أمام الأهلي عندما خسر 5-1.

بينما خسر الفريق البترولي بنتيجة 4-0، ثلاث مرات في الدوري من قبل. مرة أمام حرس الحدود (2009-10) ومرة أمام المصري (2015-16) ومرة أمام سموحة (موسم 2017-18).

والآن في بداية المشوار في موسم 2019-20 يخسر برباعية من جديد.

ووصل عبد الله السعيد لهدفه الشخصي رقم 92 في الدوري المصري ويحتاج لـ 8 أهداف فقط لدخول نادي الـ 100 هدف.

اقرأ أيضا:

جونيور أجايي.. رهان الأهلي الفائز دائما

الخطيب للاعبي الأهلي: التحدي الأكبر دوري الأبطال

الجونة لا يعرف الفوز في افتتاح الدوري

صداع من عدد الأهداف.. سيتي يكتسح واتفورد 8-0

بسبب أزمة قيد حفني.. المقاصة يهدد بالشكوى لـ فيفا

الأهلي يكشف موعد ظهور قميصه الجديد