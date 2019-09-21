السعيد يُحذر الجميع.. بيراميدز يقسو على إنبي بفوز تاريخي في الدوري

حقق بيراميدز انتصارا عريضا على إنبي برباعية مقابل لا شيء في الجولة الأولى من الدوري المصري.

عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز وجه رسالة تحذيرية للجميع في الدوري، بعدما سجل هدفين ليقود فريقه لانتصار عريض على كتيبة علي ماهر.

عمر جابر افتتح التسجيل أولا في الدقيقة 28 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء حولت طريقها في الشباك بمساعدة لاعب إنبي.

هدف عمر جابر أنهى الشوط الأول بتقدم بيراميدز 1-0، قبل أن يسجل السعيد هدفين في الشوط الثاني في الدقيقتين 55 (ركلة جزاء) و68 قبل أن يسجل محمد فاروق الهدف الرابع من علامة الجزاء في الدقيقة 80.

هزيمة إنبي برباعية أمام بيراميدز تعد ضمن أكبر هزائم في تاريخ النادي البترولي في الدوري.

أكبر هزيمة لـ إنبي في الدوري كانت موسم 2012-13 أمام الأهلي عندما خسر 5-1.

بينما خسر الفريق البترولي بنتيجة 4-0، ثلاث مرات في الدوري من قبل. مرة أمام حرس الحدود (2009-10) ومرة أمام المصري (2015-16) ومرة أمام سموحة (موسم 2017-18).

والآن في بداية المشوار في موسم 2019-20 يخسر برباعية من جديد.

ووصل عبد الله السعيد لهدفه الشخصي رقم 92 في الدوري المصري ويحتاج لـ 8 أهداف فقط لدخول نادي الـ 100 هدف.

سيباستيان ديسابر المدير الفني لـ بيراميدز اعتمد على محمد فاروق كمهاجم وهمي وبجانبه إبراهيم حسن وخلفهما عبد الله السعيد وإبراهيم حسن وعمر جابر.

بينما شارك محمد فتحي الذي عوض غياب نبيل عماد "دونجا" المصاب بجانب إيريك تراوري.

الوافد الجديد ويلفريد كانون شارك في دفاع بيراميدز بجانب عبد الله بكري ورجب بكار ومحمد حمدي مع تواجد أحمد الشناوي كحارس مرمى.

على الجانب الآخر، اعتمد علي ماهر على محمد شريف كأساسي ومعه أحمد شكري وعمر بسام وحميد ماو.

شارك محمد أشرف "روقة" بجانب محمد بسيوني في وسط الملعب.

محمد فاروق مهاجم وهمي وظهور الوافد الجديد ويلفريد كانون #في_الدوري محمد شريف أساسي في تشكيل إنبي وأحمد شكري يهاجم بيراميدز pic.twitter.com/9vxAu9l0dP — FilGoal (@FilGoal) September 21, 2019

وظهر بيراميدز بأداء قوي منذ اللحظة الأولى وأطلق إبراهيم حسن أكثر من تسديدة صاروخية كادت تهز شباك إنبي.

وتعاطف قائم إنبي مع محمود جاد حارس مرمى الفريق أمام تسديدة عبد الله السعيد في الدقيقة 27

لكن ضغط بيراميدز المتواصل أنتج الهدف الأول في مرمى إنبي عن طريق عمر جابر.

بعدها كاد إبراهيم حسن أن يسجل أفضل أهداف الدوري المصري بعدما سدد من عند منتصف الملعب مستغلا خروج حارس إنبي من مرماه، ولكن الأخير عاد وأنقذ الموقف.

محمود جاد خرج من مرماه وأبعد الكرة برأسية قوية من خارج منطقة الجزاء لكن وصلت لإبراهيم حسن الذي سدد كرة رائعة على الطائر من منتصف الملعب. حارس الفريق البترولي عاد ليبعد الكرة من على خط الرمى على سنتيمترات بقبضة اليد غلى ضربة ركنية. حارس إنبي يحرمنا من رؤية هدف رائع للغاية pic.twitter.com/35SSjcrger — FilGoal (@FilGoal) September 21, 2019

لكن ضغط بيراميدز المتواصل أنتج الهدف الأول في مرمى إنبي عن طريق عمر جابر.

مع انطلاق الشوط الثاني تألق الشناوي أمام فرصة محققة لإنبي عن طريق عمر بسام، فرصة كانت الأخطر للفريق البترولي طوال أحداث المباراة.

كتيبة علي ماهر حاولت العودة في النتيجة، ولكن الضربة القاضية جاءت في الدقيقة 54 من علامة الجزاء عن طريق السعيد بعد سقوط محمد فاروق داخل منطقة الجزاء.

ثم عاد السعيد وسجل بطريقة رائعة بعد 5 تمريرات حولت فريق بيراميدز من الوضع الدفاعي للوضع الهجومي.

تحول لاعبي بيراميدز من الوضع الدفاعي إلى الهجومي في لقطة الهدف الثالث. ضربة ركنية لإنبي تحصل عليها لاعبي بيراميدز، وفي 5 تمريرات وصل عبد الله السعيد للمرمى وسجل هدفه الثاني الليلة. هجمة مرتدة مثالية👌 pic.twitter.com/PREx0W0Tee — FilGoal (@FilGoal) September 21, 2019

والضربة الرابعة جاءت من محمد فاروق مع علامة الجزاء بعد عرقلة حارس إنبي لـ تراوري.

بيراميدز ينتصر 4-0 ويحذر المنافسين في الدوري.

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