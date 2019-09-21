السعيد: الفوز برباعية على إنبي يمنحنا دفعة ضد شباب بلوزداد

السبت، 21 سبتمبر 2019 - 22:24

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز

شدد عبد الله السعيد قائد بيراميدز على هدف فريقه هذا الموسم وهو المنافسة على لقب الدوري المصري حتى نهاية المسابقة.

وافتتح بيراميدز مشواره في الدوري المصري لموسم 2019/2020 بفوز كبير على إنبي برباعية دون رد، سجل منها السعيد هدفين. (طالع التفاصيل)

وقال السعيد عقب المباراة: "كان من الهام بالنسبة لنا أن نفتتح الدوري بشكل جيد ونحقق الفوز، لأن البدايات دائما ما تترك الانطباعات لدى الجميع".

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وأضاف لقناة أون سبورت "كما أن الفوز يمنحنا دفعة قوية في مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في بطولة الكونفدرالية".

وأكمل "طموح الفريق هو تقديم أداء مميز والمنافسة بقوة في الدوري بشكل أفضل من الموسم الماضي".

وبسؤاله عن هدفيه في مرمى إنبي رد قائلا: "الأهم هو أن يكون أداء الفريق مميز وأن نسجل الكثير من الأهداف وهذا ما حدث في المباراة".

ويستعد بيراميدز لمواجهة شباب بلوزداد في الجزائر الأسبوع المقبل في إياب دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين قبل أسبوع في مصر بالتعادل 1-1.

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