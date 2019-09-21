النحاس يوجه تحية خاصة لحارس الجيش: تصدى لـ3 ركلات جزاء ضدي

حرص عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب على توجيه تحية خاصة محمد بسام حارس طلائع الجيش بعد تصدي الأخير لركلة جزاء.

المقاولون العرب افتتح الدوري المصري بالانتصار على طلائع الجيش بهدف مقابل لا شيء عن طريق سيف الدين الجزيري. (طالع التفاصيل)

وقال عماد النحاس: "الانتصار كان مهما للغاية في بداية مشوار الدوري. أشكر كل اللاعبين على المجهود الكبير والروح الكبيرة طوال أحداث المباراة".

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت "رغم إهدارنا لركلة جزاء إلا أننا نجحنا في الانتصار، وبخصوص ذلك أوجه كل التحية لـ محمد بسام".

وأوضح "بسام تصدى لثلاث ركلات جزاء أمامي. تصدي لركلتين ضدي أمام أسوان في الدقيقة 90 وحرمني من الانتصار واليوم تصدى من جديد لركلة جزاء".

وأشار "تفاءلت وتشاءمت عندما تصدى بسام لركلة الجزاء. لست محظوظا عليه على الإطلاق على نفس المرمى ولكن إهدار ركلة الجزاء في وقت مبكر جعلنا أشعر بأننا سننتصر".

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