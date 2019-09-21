برأسية تونسية.. المقاولون يفتتح الدوري بانتصار على الطلائع

افتتح نادي المقاولون العرب بطولة الدوري بانتصار أول على طلائع الجيش بهدف مقابل لا شيء على استاد جهاز الرياضة العسكري.

سيف الدين الجزيري المهاجم التونسي سجل هدف المباراة الوحيد، فيما أهدر محمد سمير زميله المدافع ركلة جزاء.

وصف اللقاء

بداية اللقاء كانت هادئة، فمرت نصف ساعة بدون فرص محققة للفريقين.

وفي الدقيقة الـ35 كانت أخطر فرص طلائع الجيش بانفراد من كريم طارق ويسدد الكرة فوق الحارس، لكن الدفاع يخرجها لترتد إلى حسام باولو الذي يسدد ضعيفة بجانب المرمى.

شوط ثان مختلف

الشوط الثاني كان مختلفا تماما. طلائع الجيش بدأ ضاغطا وأرسل كريم طارق عرضية أرضية، قابلها البديل أحمد داوودا بتسديدة لكن فوق المرمى بقليل.

سيطرة صفراء

من هنا بدأ لقاء آخر. المقاولون العرب سيطر على مجريات الأمور تماما.

البداية في الدقيقة الـ59 بحصول طاهر محمد طاهر على ركلة جزاء بعد عرقلة من أحمد سامي، لكن محمد سمير أهدرها بعد تألق من محمد بسام حارس طلائع الجيش.

ربع ساعة نارية

سيرخيو فارياس مدرب طلائع الجيش أجرى التبديل الثاني في الدقيقة الـ70 بدخول أحمد سمير بدلا من كريم طارق.

ورد عماد النحاس بدخول محمد سالم بدلا من كريم مصطفى في الدقيقة الـ71.

ثم جاء الهدف الأول أخيرا. عرضية رائعة من طاهر محمد طاهر في الدقيقة الـ74، قابلها التونسي سيف الدين الجزيري برأسية من الوضع طائرا سكنت الشباك.

عودة عمرو جمال

وبعد غياب 810 يوم. عاد عمرو جمال للمشاركة في الدوري المصري بالدخول بدلا من أحمد كابوريا في الدقيقة الـ78 بهدف إدراك التعادل.

في المقابل رد النحاس بدخول عبد العزيز موسى بدلا من عبد الله ياسين في الدقيقة الـ79.

فرص مهدرة متأخرة

شارك محمد طلعت في الدقيقة الـ89 مع المقاولون العرب بدلا من الجزيري.

وفور نزوله، شكل طلعت خطرا كبيرا على مرمى محمد بسام. البداية في الدقيقة الـ 90 بانفراد سدد فيه الكرة ساقطة فوق المرمى.

ولم يكتف طلعت بالفرصة الأولى، فانفرد مجددا في الدقيقة الـ92 وسدد الكرة بجانب القائم أيضا، لينتهي اللقاء بفوز المقاولون العرب بهدف مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد المقاولون العرب للنقطة الثالثة، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند لا شيء من النقاط.

ويلتقي المقاولون العرب في الجولة الثانية مع سموحة، فيما يلعب طلائع الجيش مع إنبي.