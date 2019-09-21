خاص خبر في الجول – المصري يحصل على موافقة لمواجهة ماليندي في برج العرب بحضور الجمهور

السبت، 21 سبتمبر 2019 - 16:54

كتب : أيمن عيد

احتفال المصري لـ مؤمن زكريا

حصل النادي المصري على موافقة مبدئية من مسؤولي استاد برج العرب لاستضافة مباراة ماليندي سيتي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مسؤولي المصري حصلوا على موافقة مبدئية لاستضافة لقاء ماليندي سيتي على استاد برج العرب، مع حضور الجماهير.

وتواجد اللواء نادر مراد، مدير أمن النادي المصري في الإسكندرية صباح اليوم السبت، للتشاور مع أمن الإسكندرية بشأن استضافة لقاء ماليندي سيتي.

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وتم الاتفاق على إقامة المباراة يوم السبت ٢٨ سبتمبر الجاري، على أن يعلن النادي لاحقا عن عدد الحضور سواء خمسة ألاف أو 10 ألاف متفرج.

كان المصري قد فاز على ماليندي سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف في ذهاب الدور التمهيدي الثاني للكونفدرالية الإفريقية.

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