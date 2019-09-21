إنبي.. طموح جديد لتغيير صورة الموسم الماضي

بعض الفرق تحتاج إلى 100 عام لكتابة تاريخ لنفسها. وفي إنبي استطاع الفريق البترولي كتابة تاريخ لنفسه في سنوات قليلة.

منذ صعود إنبي للدوري الممتاز موسم 2002/2003 وأكد الفريق أنه ولد كبيرا، فاستطاع تحديد بطل الدوري منذ موسمه الأول.

إنبي ولأول مرة من الصعود للدوري الممتاز، صارع على الهبوط في الموسم السابق، حتى جاء علي ماهر واستطاع قيادة الفريق للمنطقة الدافئة.

الفريق البترولي صعد للدوري الممتاز موسم 2002/2003 ولم يحتج سوى لموسمين، قبل أن يحرز كأس مصر لموسم 2004/2005.

وفي تاريخه، يملك إنبي بطولتي كأس مصر. إذ حقق اللقب مرة أخرى موسم 2010/2011 على حساب نادي الزمالك.

إنبي أنهى الموسم سابقا في المركز الثاني. إنجاز لم يحققه فرق عريقة في الدوري، كما وصل لنهائي البطولة العربية من قبل.

وبعد سنوات من غياب الفريق عن المنافسة الحقيقية. يعود الفريق بطموح جديد هذا الموسم.

هذا الموسم ومع علي ماهر، سيكون هدف إنبي أكبر من مجرد البقاء، وعلى الأقل إنهاء الدوري في مراكز المتقدمة.

صفقات الفريق

أبرم نادي إنبي 8 صفقات جديدة استعدادا للموسم المقبل. محمد رزق وشريف دابو من بيراميدز، واستعارة محمود صلاح منهم. إنبي ضم أيضا حميد ماو وأحمد العجوز من بتروجت، وفيستون رزاق من شبيبة القبائل، وعمرو نصار من المقاولون العرب.

الفريق البرتولي استعاد أيضا أسامة جلال من مصر للمقاصة، واستعار كريم فؤاد من النجوم، ومحمد أشرف "روقا" من الزمالك.

مدرب طموح

يملك نادي إنبي أحد أفضل المدربين كنتائج في الدوري المصري بالسنوات الأخيرة. علي ماهر في موسمه الثالث بالدوري الممتاز، ستختلف طموحاته ويدخل بطموحات جديدة.

علي ماهر قال لـ FilGoal.com: "في الموسم الماضي عانى الفريق للبقاء في الدوري، وهذا الوضع لا يليق تماما باسم وتاريخ الفريق الكبير".

وأضاف "هدفي الموسم الجاري هو تغيير تلك الفكرة والتواجد في مراكز المقدمة على الأقل".

ويفضل علي ماهر اللعب بطريقة "4-2-3-1"، إذ لعب بها 17 من 20 مباراة قاد فيها إنبي في الموسم الماضي.

التشكيل المتوقع

وبعد الصفقات الجديدة، ربما يكون تشكيل إنبي الأقرب للموسم المقبل كالتالي:

حارس: عمرو حسام.

الدفاع: علي فوزي – أسامة جلال – رامي صبري – عمرو الحلواني.

الوسط: محمد أشرف "روقا" – أبو بكر ديارا.

أمامهم: أحمد رفعت – أحمد شكري – شيدراك لوكامبي.

الهجوم: فيستون رزاق.

إنبي يملك عمر بسام ومحمود قاعود كورقتان رابحتان أيضا، بجانب عرفة السيد العائد من الإصابة.

السلاح السري

الكرات الثابتة ستمثل ورقة رابحة لإنبي هذا الموسم في ظل تواجد الثنائي أحمد شكري ومحمد أشرف "روقا" المميز في تنفيذ الكرات الثابتة على رؤوس زملائه، ووجود لاعبين مميزين في الرأسيات، أمثال رامي صبري وصلاح سليمان، بالإضافة لعرفة السيد ومحمود قاعود.

توقع الموسم المقبل

في ظل استقرار الجهاز الفني لنادي إنبي منذ الموسم الماضي، وبعد التدعيمات الجديدة، ربما ينهي إنبي الموسم في أحد المراكز بين الرابع إلى السابع.

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