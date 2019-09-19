باركلي: إن حصلنا على ركلة جزاء أخرى ضد فالنسيا كنت سأسددها أيضا

قال روس باركلي لاعب وسط تشيلسي إنه سيسد ركلات الجزاء طالما تواجد في الملعب، مشيرا إلى أنه لو حصل فريقه على ركلة جزاء أخرى ضد فالنسيا كان سيسددها أيضا لأنه يثق بنفسه. وذلك حسب تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية.

وصرح الدولي الإنجليزي قائلا: "حينما أكون في الملعب، سأسدد ركلات الجزاء".

وواصل "بكل وضوح لم أنفذ الركلة بشكل صحيح، لكن الجميع يهدر ركلات جزاء".

وتابع "لم أسجل الهدف لكنني شعرت بالثقة في نفسي، لو كانت هناك ركلة جزاء أخرى في المباراة كنت سأثق بنفسي وأسددها أيضا".

وأتم "من الممكن أن تهدر ركلات جزاء، تلك ليست نهاية العالم، لدينا 5 مباريات أخرى في دور المجموعات ونستهدف الفوز، لكن لم تسر الأمور كما خططنا لها".

باركلي أهدر ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه ضد فالنسيا في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، والتي خسرها تشيلسي بنتيجة 1-0.

ويستعد تشيلسي لمواجهة ليفربول يوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الخامسة والنصف على ملعب ستامفورد بريدج معقل الفريق اللندني.

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